Loki, Moon Knight, She-Hulk e altri diventano Venom nel nuovo What If…?

Una nuova miniserie esplorerà la possibilità che il simbionte di Venom, dopo essere stato rifiutato da Spider-Man, si possa essere legato a nuovi ospiti: si tratta di WHAT IF?… VENOM, in uscita a febbraio negli Stati Uniti, simile come concetto a quella realizzata su Miles Morales due anni fa.

Realizzata da due stelle nascenti della Marvel, lo scrittore Jeremy Holt (MARVEL’S VOICES: SPIDER-VERSE) e l’artista Jesús Hervás (MARVEL UNLEASHED), questa nuova miniserie in cinque numeri darà una svolta audace alle origini del simbionte Venom, che viene respinto da Eddie Brock e sballottato in un contorto viaggio attraverso l’Universo Marvel.

Mentre il simbionte si incrocia con vari eroi Marvel, i lettori verranno introdotti a nuove versioni legate al simbionte di She-Hulk, Wolverine, Doctor Strange, Loki e Moon Knight. Scoprite come tutti questi personaggi si confrontano con il loro nuovo potere e scoprite chi il simbionte finirà per controllare!

