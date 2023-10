Il ritorno di Spider-Byte e lo Spider-Ciclope nella nuova Edge of Spider-Verse

Con il ritorno di Spider-Byte dopo la sua comparsata al cinema e una nuova fusione tra Spidey e Ciclope, EDGE OF SPIDER-VERSE, la miniserie antologica che presenta tante differenti varianti di Spider-Man, torna con la sua quarta iterazione nel 2024, la terza consecutiva in altrettanti anni.

Questa volta, sarà in preparazione alla più grande epopea dello Spider-Verse nella storia della Marvel Comics! Con il lancio di febbraio, la serie porterà i lettori ancora una volta ai margini dello Spider-Verse, facendo rivedere vecchi personaggi preferiti e presentando alcuni dei più importanti eroi che tessono ragnatele e che non avete ancora conosciuto!

Le precedenti serie di EDGE OF SPIDER-VERSE hanno visto creatori all-star presentare al mondo personaggi come Spider-Gwen, Spider-Rex e altri ancora. Sono stati inoltre svelati i segreti delle origini di Spider-Boy e sono state gettate le basi per i nuovi corsi di icone Spider-Man India e Araña. Non crederete mai a come la ragnatela di eventi legati a Spider-Man si sia evoluta questa volta, dato che le possibilità dello Spider-Verse si sono dispiegate in pieno!

EDGE OF SPIDER-VERSE #1 inizia con la prima apparizione di WEAPON VIII e l’emozionante ritorno di SPIDER-BYTE, l’esperta di tecnologia!

Sappiamo tutti chi è Arma X, ma chi è Arma VIII?! Scopritelo in una storia del duo di sceneggiatori Collin Kelly e Jackson Lanzing e dell’artista Travel Foreman! In questo universo, quando Arma X (Wolverine) fugge dalla sua struttura, si fa appello al loro più grande successo precedente per riprenderlo…

Forse non vi siete resi conto che Spider-Byte, l’avatar digitale ragnesco che ha fatto il suo debutto sul grande schermo in Across the Spider-Verse è nata prima nei fumetti! Ora è tornata nei sulla carta stampata in una nuovissima avventura scritta da Nilah Magruder e disegnata da Eric Gapstur.

È l’inizio di una saga che prepara la prossima evoluzione delle storie di Spider-versali, che si dipanerà nei quattro numeri di Edge of Spider-Verse!