La saga di Scarlet Witch continua insieme a Quicksilver

Con il numero #10 in uscita a dicembre la serie Scarlet Witch scritta da Steve Orlando e disegnata da Sara Pichelli e Lorenzo Tammetta chiude, ma Wanda tornerà insieme al fratello Quicksilver nel 2024.

In occasione del 60° anniversario della creazione di Scarlet Witch e Quicksilver (introdotti da Stan Lee e Jack Kirby sulle pagine di X-Men #4 nel 1964), la Marvel farà uscire a febbraio Scarlet Witch & Quicksilver #1, primo numero di una miniserie di quattro numeri che segna un’evoluzione entusiasmante per la serie di Orlando. Dopo aver rivitalizzato Wanda Maximoff come supereroe solista con uno status quo fresco e accattivante e una nuova temibile galleria di nemici, Orlando aggiunge ora Pietro al mix con un nuovo capitolo della storica eredità dei gemelli! Orlando sarà sempre affiancato dal disegnatore di Scarlet Witch Lorenzo Tammetta e dall’artista superstar Russell Dauterman, che tornerà a impreziosire la serie con copertine incantevoli!

JUST ANNOUNCED AT #MARVELNYCC: The Witch is back—and this time, she’s not alone!

Celebrating the dynamic duo’s 60th anniversary, a new ‘Scarlet Witch & Quicksilver’ comic series launches in February. Read more: https://t.co/2lccVqeuSJ pic.twitter.com/zmivadFEht

— Marvel Entertainment (@Marvel) October 14, 2023