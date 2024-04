Boruto: il capitolo 9 anticipa il ritorno della Volpe a Nove Code

Il sequel di Naruto, Boruto, è tornato con la seconda parte del maga e da quando lo ha fatto ha rivelato costantemente grosse novità. Ed infatti il nuovo capitolo, il nono, ha rivelato una novità incredibile. La rivista V-Jump ha rilasciato un nuovo numero, includendo chiaramente il capitolo nove di Boruto: Two Blue Vortex. Tutti i fan che lo hanno letto si sono imbattuti in un cliffhanger sorprendente che riguarda Himawari e un altro personaggio iconico della serie. Di fatti sembra che la figlia di Naruto abbia acquisito molta più rilevanza di quanto si potesse immaginare.

Al momento la situazione nel Villaggio della Foglia è piuttosto critica, dato che il Settimo Hokage è fuori dai giochi. Infatti Naruto è stato sigillato in una dimensione alternativa con Hinata, per mano di Kawaki. Quest’ultimo, servendosi dei poteri di Ada, ha rilasciato ha fatto in modo che tutto il villaggio credesse che il responsabile di tutto questo fosse Boruto. Quindi il giovane Uzumaki è ora considerato il villain da temere. Ora Kawaki si gode la sua nuova identità di vero figlio dell’Hokage, e la seconda parte di Boruto è tornato con un salto temporale che ha scatenato le Bestie a dieci code.

Due dei cloni della bestia sono giunti al Villaggio della Foglia alla ricerca di Naruto e della Volpe a Nove Code. E tra tutti gli abitanti del villaggio sono risaliti a Himawari durante la loro ricerca della Volpe. E pare proprio che in qualche modo, la Volpe a Nove Code risiede in Himawari anche se sembra diversa rispetto a come la conosciamo.

Dopotutto, nella prima metà di Boruto, il manga vedeva Naruto e Kurama separarsi. La Volpe a Nove Code infatti aveva sacrificato il suo potere per aiutare Naruto a sconfiggere un altro Otsutsuki. Da quel momento Naruto era rimasto senza il suo bijuu, e molti fan si chiedevano se Kurama fosse morto o se sarebbe tornato. Ora abbiamo una risposta e sembra che il chakra di Kurama sia in qualche modo legato a quello di Himawari.

Non viene spiegato come sia avvenuto tutto questo, ma i fan di Naruto saranno entusiasti nel vedere che Kurama sta bene. La Volpe a Nove Code era inizialmente vista come una nemica, ma alla fine il ninja biondo era riuscito a creare un legame di fiducia, stringendo un’amicizia che pochi jinchuuriki avrebbero mai potuto immaginare di avere.

