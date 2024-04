Look Back: il regista svela che il film sarà diverso dal manga in alcuni punti

Look Back è uno dei migliori one-shot scritti e disegnati da Tatsuki Fujimoto e uno dei più impattanti degli ultimi anni in generale. Questo progetto realizzato dal mangaka di Chainsaw Man, ha dato vita a un nuovo lato di Fujimoto. Tutti i lettori in tutto il mondo lo conoscono senza dubbi per Chainsaw Man, ma Look Back dimostra che il mangaka è assolutamente capace di creare altre storie che si distaccano dalle dinamiche simili a quelle di Denji. E infatti quest’anno lo storia di Look Back farà il suo debutto sul grande schermo e il regista ha rivelato che l’anime sarà diverso dal manga in alcuni punti.

La rivelazione arriva subito dopo la pubblicazione del primo trailer di Look Back. Questo è stato rilasciato insieme a un aggiornamento sul sito ufficiale dell’anime, che è a dir poco stupendo. Più in basso nella pagina web, il regista di Look Back, Kiyotaka Oshiyama, ha rilasciato un messaggio per i fan, e qui ha ammesso che il film apporterà delle modifiche rispetto al manga. Di seguito riportiamo le parole esatte del regista:

“Quando ho letto il manga, non solo sono rimasto profondamente commosso dalla storia, ma ho anche percepito la passione di Tatsuki Fujimoto, l’autore di Look Back. Ecco perché ho sentito che avrei potuto trasformarlo in un film che avrei potuto raccontare personalmente. Sono grato a Tatsuki Fujimoto, il mostruoso mangaka che mi ha gentilmente concesso l’opera originale, e il mio obiettivo è creare un film diverso dal manga, sapendo che posso farlo solo perché sono un artista che ha vissuto nel mondo dell’animazione“.

Finora, il trailer di Look Back ha guadagnato tanti elogi, e i fan sono curiosi a questo punto di vedere cosa riuscirà a fare Oshiyama visto lo spazio di manovra. Il one-shot di Fujimoto è una sfida tutt’altro che semplice lo Studio Durian potrebbe aver bisogno di colmare le lacune del film lungo il percorso.

Ricordiamo che il film uscirà in Giappone il 28 giugno e quindi i fan di Fujimoto che non hanno ancora letto questo one-shot potrebbero farlo prima della sua uscita sul grande schermo. Gli eventi di Look Back si concentrano sulla protagonista Fujino, una studentessa di quarta elementare che disegna un manga per il giornale della scuola. Si distingue molto dai suoi compagni per la sua bravura, che la porta a diventare la protagonista della classe, ma un giorno scopre che anche Kyomoto, una studentessa che non vuole frequentare la scuola, vorrebbe presentare un manga per lo stesso giornale.

