La nuova serie di Scarlet Witch, disegnata da Sara Pichelli

Scarlet Witch, dopo lo straordinario successo cinematografico di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, torna ad essere protagonista di una serie a fumetti, in uscita a gennaio negli Stati Uniti.

Presentato come un nuovo, rivoluzionario capitolo nella storia di uno dei uno dei personaggi più amati della Marvel Comics, la serie regolare SCARLET WITCH sarà scritto da Steve Orlando, attualmente al lavoro anche su MARAUDERS e autore della saga DARKHOLD dello scorso anno, e disegnato dall’artista Sara Pichelli, la superstar italiana nota per il suo acclamato lavoro su titoli come ULTIMATE COMICS SPIDER-MAN. Insieme, queste due potenze del fumetto apriranno le porte a una nuova era di avventure, misteri e missioni che solo un eroe con le capacità mistiche mozzafiato e ineguagliabili di Wanda Maximoff è in grado di affrontare!

LEGGI ANCHE:



Doctor Strange nel Multiverso della Follia in Home Video dal 26 luglio

Dopo la sua redenzione nelle pagine di X-MEN: IL PROCESSO DI MAGNETO (2021), Wanda è tornata ad essere l’eroina di cui l’Universo Marvel ha bisogno! Sfruttando al meglio il suo nuovo inizio, Wanda usa i suoi poteri in un modo nuovo e glorioso e abbraccia una nuova vocazione per aiutare coloro che ne hanno più bisogno. Scoprite una delle più potenti maghe del pianeta al suo meglio nella serie che i fan di Scarlet Witch chiedevano da tempo!

C’è una porta che appare solo a coloro che ne hanno più bisogno, che non hanno nessun altro al mondo a cui rivolgersi. Dall’altra parte di questa porta c’è un misterioso negozio di stregoneria. Amico o nemico, umano o meno, se il tuo bisogno è grande e la tua speranza è finita, lì incontrerai Scarlet Witch! Wanda Maximoff sa bene cosa vuol dire toccare il fondo e, ora che ha finalmente trovato la pace, si è impegnata con tutto il suo potere ad aiutare gli altri che stanno toccando il fondo. Ma quando una donna entra dalla porta di Wanda con la storia terrificante di una città impazzita, Scarlet Witch dovrà raccogliere il suo ingegno e la magia del caos per affrontare una minaccia insidiosa!

“Da quando ho messo piede nella Casa delle Idee, Scarlet Witch è sempre stata con me… Infatti, è stata la protagonista del mio primo lavoro Marvel, dominando la scena, tessendo incantesimi e umiliando il Dr. Destino in DARKHOLD! Non potevo quindi lasciarmi sfuggire l’occasione di lavorare a SCARLET WITCH“, ha dichiarato Orlando. “Wanda Maximoff si è finalmente liberata dalle ombre con cui ha lottato per anni. E ora? Sara Pichelli, Russell Dauterman e io stiamo svelando il prossimo capitolo della sua potente, improbabile e magica vita. Quando non hai altro a cui rivolgerti… ti rivolgi a Scarlet Witch. E che Dio aiuti chiunque si metta sulla sua strada“.

“Avete aspettato il ritorno di una serie personale di Scarlet Witch per così tanto tempo!“. ha aggiunto Pichelli. “Finalmente è arrivato quel momento e sono davvero onorata che la mia arte sia stata scelta per realizzarla. Non vedo l’ora che vediate la serie“.