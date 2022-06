Doctor Strange: In The Multiverse of Madness – il Film ha superato i 900 milioni di dollari di incasso!

Al San Diego Comic-Con del 2019, i Marvel Studios hanno annunciato il Film Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, interpretato nuovamente da Benedict Cumberbatch che sarà strettamente collegato agli eventi di WandaVision e Spider-Man: No Way Home, e che è stato descritto da Kevin Feige come “il primo film del Marvel Cinematic Universe con scene spaventose“. Ricordiamo che Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness è uscito nelle sale italiane lo scorso 4 Maggio 2022.

Secondo Deadline, Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha ufficialmente superato i 900 milioni di dollari al box-office globale dopo aver incassato altri 9.25 milioni di dollari nel quinto week-end di programmazione. Il Cinecomic dei Marvel Studios ha guadagnato 388.7 milioni di dollari nel mercato domestico e 520.7 milioni di dollari nei mercati internazionali, per un totale di 909.4 milioni nel mondo senza la Cina e la Russia (da sempre mercati molto importanti per i Film Blockbuster).

Nello specifico il Film è diventato l’undicesimo Film del Marvel Cinematic Universe ad aver incassato di più ai botteghini a livello mondiale. Ecco la lista dei maggiori incassi dell’MCU:

1. Avengers: Endgame: 2,797,800,564 milioni di dollari

2. Avengers: Infinity War: 2,048,359,754 milioni di dollari

3. Spider-Man: No Way Home: 1,886,306,016 milioni di dollari

4. The Avengers: 1,515,100,211 milioni di dollari

5. Avengers: Age of Ultron: 1,395,316,979 milioni di dollari

6. Black Panther: 1,336,494,321 milioni di dollari

7. Iron Man 3: 1,215,392,272 milioni di dollari

8. Captain America: Civil War: 1,151,918,521 milioni di dollari

9. Spider-Man: Far From Home: 1,132,532,832 milioni di dollari

10. Captain Marvel: 1,129,727,388 milioni di dollari

11. Doctor Strange nel Multiverso della Follia: 909.4 milioni di dollari

Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness – il Film

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness è il secondo film della saga su Doctor Strange, lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch e prodotto dai Marvel Studios. Il film fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e sarà collegato a Spider-Man: No Way Home con Tom Holland.

Diretto da Sam Raimi, Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness è arrivato nei Cinema italiani il 4 Maggio 2022.

Nel cast tornano Benedict Cumberbatch (Stephen Strange/Doctor Strange), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch), Rachel McAdams (Christine Palmer), Benedict Wong (Wong) e Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo), insieme alle new entry Xochitl Gomez (America Chavez) e Adam Hugill (Rintrah).

