La Marvel celebra il Black History Month con Marvel’s Voices: Legends

Quest’anno, Marvel Comics onorerà il Black History Month con MARVEL’S VOICES: LEGENDS #1, uno speciale one-shot con quattro storie inedite con protagonisti alcuni degli eroi più iconici della casa editrice.

Creatori affermati e talenti emergenti di tutto il settore si riuniscono in questo speciale trionfale che si affaccia sul “mondo fuori dalla vostra finestra”. L’anno scorso il Black History Month era stato celebrato con uno speciale dedicato al Wakanda, mentre quest’anno riunirà diverse pietre miliari dell’Universo Marvel, MARVEL’S VOICES: LEGENDS #1 offrendo storie imperdibili, tra cui la celebrazione del 50° anniversario di Misty Knight, il tanto atteso ritorno di Elijah Bradley, alias Patriot, e molto altro ancora!

#MarvelComics will honor Black History month with ‘Marvel’s Voices: Legends’ #1, a special one-shot with four all-new stories starring some of comic book’s most iconic heroes. Read more here: https://t.co/2JOTz5qMzX pic.twitter.com/YolhEFwW4M

— Marvel Entertainment (@Marvel) October 19, 2023