Spider-Man: Octopus Girl: svelata la prima cover ufficiale del manga

Spider-Man e il Dottor Octopus sono pronti per fare il loro debutto nel mondo dei manga. Dopo l’uscita del film Spider-Man: Across the Spider-Verse, l’eroe più amichevole della Marvel è nella mente di tutti. E recentemente abbiamo riportato che la Marvel Comics ha reclutato un team di mangaka professionisti per creare un nuovissimo manga di Spider-Man. Con il presente articolo infatti vogliamo riportare una novità relativa al manga di Spider-Man: Octopus Girl, in quanto si tratta della prima cover ufficiale.

Come si può vedere sopra, la cover ufficiale del primo volume di Spider-Man: Octopus Girl è stata pubblicata. I disegni realizzati da Betten Court, mettono Peter Parker faccia a faccia con il suo classico nemico, ossia il Dottor Octopus. Tuttavia, c’è una giovane ragazza intrappolata tra i due personaggi, e Otoha Okutamiya è un grosso problema. Di fatto ricordiamo che questo nuovo manga di Spider-Man è ambientato in un mondo in cui Doctor Octopus finisce in coma. E quindi mentre solo il suo corpo resta immobile, il Dottor Octopus si risveglia in un corpo diverso e soprattutto, in Giappone. Sembra che il villain della serie sull’uomo ragno abbia in qualche modo preso il sopravvento sul corpo della studentessa delle medie Otoha. Il problema è che nessuno, nemmeno Peter Parker, è a conoscenza di questi sviluppi.

Dai capitoli pubblicati fino ad oggi, Spider-Man: Octopus Girl è sicuramente un manga interessante. I fan più sfegatati delle vicende del mondo di Peter Parker Dottor, sanno che Octopus è un uomo piuttosto scontroso. Ma infondo questo personaggio si rivela sempre piuttosto premuroso. Questo nuovo manga Marvel segue quindi le vicende di Otoha, che divide il suo corpo con il Dottor Octopus, un po’ come abbiamo già visto in Naruto e Jujutsu Kaisen.

Al momento non ci sono progetti di rilascio internazionale di Spider-Man: Octopus Girl, in quanto disponibile solo in Giappone. Ma ma i fan di Spider-Man sperano chiaramente di poterlo leggere nei loro paesi di residenza. Questo manga si presenta piuttosto bene anche perché è disegnato da Betten Court, che insieme a Hideyuki Furuhashi, ha dato vita a Vigilantes: My Hero Academia Illegals, ossia lo spin off del famoso manga shonen di Kohei Horikoshi.

