Gachiakuta: Studio Bones svela alcuni aneddoti sul progetto anime

Studio Bones è uno degli studi di animazione più affermati e rispettati del settore. Non a caso si parla dello studio di animazione giapponese che ha lavorato a serie anime che nonostante si siano concluse, sono rimaste indelebili nella mente dei fan di tutto il mondo. Stiamo parlando di serie come Eureka Seven, Soul Eater e Fullmetal Alchemist, fino a My Hero Academia. E recentemente abbiamo riportato che Bones ha iniziato a lavorare al suo nuovo progetto anime intitolato Gachiakuta che ha già suscitato tanta curiosità tra i fan.

Quindi, Kodansha, Bones e Avex si sono riuniti per annunciare ciò che avevano in serbo in occasione dell’Anime Expo di quest’anno. Ciò che non vediamo l’ora è un adattamento anime del manga Gachiakuta, disegnato da Kei Urana. Si scopre che Bones non aveva mai sentito parlare di questa serie, come notato dal conduttore del panel TheAnimeMan. Tra i fan, la serie è nota per il suo stile artistico unico e distinto. Le immagini colpiscono con i loro angoli grezzi e le ombre nette, e si distinguono anche perché gran parte degli sfondi, presentano immagini aggiuntive realizzate dall’artista di graffiti professionista Hideyoshi Andou.

Urana e Andou formano un eccellente team, poiché i loro stili artistici si completano a vicenda. E quando il panel ha riprodotto un video con entrambi, è diventato chiaro che non è tutto. Si vede che c’è una vera passione dietro questa serie e Urana spiega che praticamente balla mentre disegna e lo staff di animazione vuole fare tutto il possibile per tradurre quella verve sul piccolo schermo.

Sono stati sollevati alcuni ostacoli che lo staff doveva essere in grado di affrontare. Tra questi il dare vita al mondo incredibilmente duro rappresentato nel manga, oltre a cercare di trovare un modo per emulare lo stile dello spettacolo senza sacrificare la qualità dell’animazione. Anche TheAnimeMan ha notato che a volte ci sono casi in cui un adattamento dovrà lesinare sui dettagli per motivi di fluidità dell’animazione.

Il panel non è entrato troppo nei dettagli sull’approccio stilistico che avrebbero adottato. Tuttavia, i visitatori hanno potuto vedere alcuni filmati dietro le quinte che mostravano l’uso degli ambienti 3D e persino alcuni disegni dei membri dello staff di animazione. È sempre difficile dire come appariranno le cose una volta messe in movimento. Ma considerando il curriculum di Bones, il fatto che ci sia una chiara passione per questo manga e l’unicità del materiale, Gachiakuta sarà in buone mani.

Fonte – Anime News Network