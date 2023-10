Super Dragon Ball Heroes: l’anime svela la prima clip in CGI

Super Dragon Ball Heroes ha dato il via a un nuovo arco narrativo della serie anime promozionale. E la più grande novità di questo nuovo arco è che il primo episodio è animato completamente in Computer Grafica. Super Dragon Ball Heroes porta avanti con successo la sua serie anime promozionale da molto tempo, forse molto di più rispetto a quello che tutti si potevano immaginare. Ha debuttato alcuni anni fa con l’adattamento dell’arco narrativo Prison Planet dai giochi arcade. Ma da quel punto, l’anime promozionale ha proseguito incontrando un’accoglienza positiva da tutti i fan. Con l’avvio del nuovo arco intitolato Missione Meteora, la serie sta assumendo una dimensione completamente nuova.

Super Dragon Ball Heroes: Missione Meteora viene pubblicato in circostanze molto diverse rispetto al resto degli anime promozionali visti finora. In questo caso specifico, innanzitutto si tratta della prima uscita animata in CG per la serie. In secondo luogo si tratta anche del primo progetto ad essere pubblicizzato come un “film promozionale” piuttosto che come un anime.

Il primo episodio del nuovo arco narrativo di Super Dragon Ball Heroes è il primo nuovo episodio di questa serie anime promozionale. Ma ricordiamo anche che recentemente abbiamo riportato che la serie andrà verso una pausa al momento indefinita. Infatti non abbiamo modo di riportare quanto tempo durerà questo stop dello staff che lavora all’anime, ma il franchise di Dragon Ball è comunque impegnato in altri progetti che intratterranno i fan. Stiamo chiaramente parlando del nuovo progetto anime che farà parte della celebrazione del 40° anniversario dell’uscita del manga di Akira Toriyama sulle pagine di Shueisha.

Si intitola Daima e sarà un nuovissimo anime con una storia di Akira Toriyama. L’uscita è prevista per l’autunno 2024 offrirà ai fan una storia mai vista nelle precedenti versioni di anime o manga. La serie anticipa che Goku e il resto dei guerrieri Z si trasformeranno in bambini per qualche ragione, e questo annuncio non ha fatto altro che entusiasmare i fan del franchise, considerato che l’anime è assente dal piccolo schermo dal 2018.

