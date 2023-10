Tra le uscite Marvel targate Panini del 26 ottobre 2023 troviamo, in cinque edizioni differenti, l’inizio della “storia più sconvolgente di Spider-Man degli ultimi 50 anni”, che in effetti negli Stati Uniti ha sollevato un acceso dibattito quando è uscita sulle pagine di Amazing Spider-Man.

Inoltre un Masterworks che raccoglie e mette in ordine le prime apparizioni della Vedova Nera (compreso il suo primo serial personale), una graphic novel “young adults” di Miles Morales e un elegante volume che raccoglie tante prime apparizioni di vari eroi Marvel..

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 26 ottobre 2023.

Le uscite Marvel Panini del 26 ottobre 2023

Amazing Spider-Man 29

Amazing Spider-Man 829

5,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2022) #25

Amazing Spider-Man 29

Variant di Skottie Young

Amazing Spider-Man 829

7,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2022) #25

Cos’è successo a Mary Jane?

Gli ultimi segreti dei sei mesi perduti vengono infine svelati!

Per Spider-Man questo significa scontrarsi con gli altri eroi di New York!

Un numero speciale con una storia breve firmata dalla sceneggiatrice di Runaways!

Marvel Integrale: Spider-Man di J.M. DeMatteis 33

4,90 €

Contiene: Spider-Man (1990) #75, Spider-Man Team-Up (1995) #6

Si conclude qui la Saga del clone degli anni 90!

Chi vive e chi muore nell’epico La notte di Goblin… in versione estesa!

Il momento più glorioso di Ben Reilly, il clone di SpiderMan!

Bonus: un team-up (mai riproposto prima) con il Dr. Strange e Dracula!

Miles Morales: Strane Onde

9,90 €

Contiene: Miles Morales: Stranger Tides

Miles Morales si sta abituando a essere Spider-Man, peccato che la vita di un super eroe preveda un guaio dopo l’altro!

Perché in tutto il mondo la gente ha di colpo iniziato a congelarsi?

Come si affronta una minaccia su scala cosmica armati solo di ragnatele e tanta buona volontà?

Per fortuna c’è il buon amico Ganke… e un’insospettabile alleata!

Vedova Nera 1

Marvel Masterworks

37,00 €

Contiene: Tales of Suspense (1959) #52/53, #57, #60, #64, Avengers (1963) #29/30, #36/37, #43/44, Amazing Spider-Man (1963) #86, Amazing Adventures (1970) #1/8, Daredevil (1964) #81, Avengers (1963) #38/39, #41/42, #45/47, #57, #63/64, #76

Per la prima volta in un unico volume, le origini e le avventure originali della Vedova Nera scritte e disegnate da alcuni dei più grandi autori Marvel.

Fin dal suo debutto come avversaria di Iron Man, Natasha Romanoff ha conquistato il cuore dei fan…

…per poi diventare una vera e propria icona grazie alla sua militanza tra gli Avengers.

E ancora, il suo debutto in solitaria e l’inizio del suo sodalizio con Daredevil. Insomma: un libro imperdibile per ogni fan!

La Cosa di John Byrne

Marvel Omnibus

94,00 €

Contiene: The Thing (1983) #1/36, Fantastic Four (1961) #274, #277, #296, Questprobe (1984) #3, Secret Wars II (1985) #7, West Coast Avengers (1985) #10, Marvel Graphic Novel: Hulk & Thing – The Big Change, Marvel Tales (1964) #198, Marvel Fanfare (1982) #15, Marvel Super Heroes (1990) #5

Quando la sempre amabile Cosa dagli occhi blu, l’idolo delle folle, vive le sue avventure da solo… è tempo di distruzione!

Dopo le Guerre Segrete, Ben Grimm cerca una nuova vita su Battleworld, il pianeta creato dall’Arcano!

Un mondo dominato da azione, avventura, caos, mostri, amore… e perdita!

Ma sarà pronto per ciò che lo attende una volta tornato a casa?

Eroi: Le Origini Dell’Universo Marvel

75,00 €

Contiene: Marvel Comics (1939) #1, Fantastic Four (1961) #1, #48, Hulk (1962) #1, #271, Amazing Fantasy (1962) #15, Journey Into Mystery (1952) #83, Tales to Astonish (1959) #27, #35, Strange Tales (1951) #115, Tales of Suspense #39, #52, #63, Avengers (1963) #1, X-Men (1963) #1, Daredevil (1964) #1, #52, Mighty Thor (1966) #146, Marvel Premiere #15, Werewolf by Night (1972) #32, Ms. Marvel (1977) #1, Marvel Spotlight (1971) #32, Captain America (1968) #117, Savage She-Hulk (1980) #1

Le origini dei super eroi che hanno conquistato il mondo!

Un prestigioso volume con le primissime storie di personaggi come Spider-Man, Iron Man, Thor e Capitan America, senza dimenticare Capitan Marvel, She-Hulk e molti altri, corredato da approfondimenti originali.

Tutto ha avuto inizio nel novembre del 1961: Stan Lee e Jack Kirby creano i Fantastici Quattro dando vita a quell’Universo Marvel che negli anni vedrà debuttare i super eroi giunti fino ai giorni nostri come icone della cultura popolare.

Un elegante tomo in grande formato che esalta l’arte della Marvel. Un vero oggetto da collezione per celebrare l’epopea della Casa delle Idee.