Spider-Man: la storia più sconvolgente degli ultimi 50 anni

L’attuale serie di Spider-Man di Zeb Wells e John Romita Jr (oltre che Ed McGuiness e altri disegnatori ospiti) si è aperta con la sconvolgente rivelazione che Mary Jane è sposata con un altro uomo e ha anche due bambini.

La Marvel inizierà a spiegare il salto temporale di sei mesi avvenuto tra la fine della saga Beyond e l’inizio di questa serie a partire da Amazing Spider-Man 21, in uscita a marzo, ma sarà con Amazing Spider-Man 25 e 26, in uscita a maggio, che “la verità sarà rivelata” in quello che viene definito “il numero di Amazing Spider-Man più sconvolgente degli ultimi 50 anni”.

What did Peter do?! Writer @ZebWells looks ahead to ‘Amazing Spider-Man’ #21 and #22, which will unravel the mystery that opened the series. https://t.co/dhUxSREvUp — Spider-Man (@SpiderMan) December 23, 2022

Nonostante il personaggio abbia da poco compiuto 60 anni, non è un caso che vengano presi come orizzonte temporale i 50 anni: nel 1973 veniva infatti pubblicato Amazing Spider-Man 121, ovvero “La notte in cui morì Gwen Stacy”, una delle storie più sconvolgenti apparse in un fumetto fino a quel momento e generalmente reputata la storia simbolo della cosiddetta “bronze age” dei comics americani, in cui si è verificata la definitiva “perdita dell’innocenza” delle storie dei supereroi.

The most shocking issue of ‘Amazing Spider-Man’ in 50 years swings in this May! 🕷️ Don’t miss two over-sized, monumental issues with #25 and the heartbreaking #26! pic.twitter.com/N6cOuQlvoF — Spider-Man (@SpiderMan) February 13, 2023

I due numeri saranno di lunghezza maggiorata e vedranno a fianco di John Romita Jr un altro disegnatore di primo piano, Kaare Andrews. La presenza di quest’ultimo potrebbe però fornire alcuni inquietanti indizi su cosa potrebbe accadere di così sconvolgente: Andrews è stato infatti autore della miniserie Spider-Man: Il Regno, storia ambientata in un futuro distopico in cui Peter era un vedovo tormentato dalla morte di Mary Jane. Che l’evento così sconvolgente possa essere proprio la morte della storica compagna di Spider-Man? Sembrerebbe un richiamo fin troppo evidente e scontato alla morte di Gwen Stacy, in realtà…