Demon Slayer: la serie anime si concluderà con una trilogia di film

È possibile annunciare che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba tornerà nei cinema e # Dopotutto, l’anime di successo si sta avvicinando al finale e si scopre che la saga finale sarà adattata in un progetto di tre film.

La rivelazione ufficiale è arrivata sulla scia del finale di stagione della quarta stagione dell’anime di Demon Slayer.

L’anime è tornato questa primavera con la quarta stagione e l’arco dell’allenamento degli Hashira si è rivelato a dir poco intenso. Infatti la quarta stagione si è conclusa con un finale esteso e Crunchyroll ha annunciato per buona misura la trilogia cinematografica di Demon Slayer.

Al momento non ci sono comunicazioni legare a una data di uscita per i film, ma Ufotable è al lavoro sulla trilogia. Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment distribuiranno i film a livello globale, ad eccezione di mercati asiatici selezionati. Quindi, si spera, i fan non dovranno aspettare molto prima che Tanjiro e i suoi amici arrivi nei cinema con il primo dei tre film.

Il presidente di Crunchyroll, Rahul Purini ha anche rilasciato in messaggio che riportiamo di seguito:

“Demon Slayer è un franchise fenomenale e noi di Crunchyroll siamo lieti di averne fatto parte fin dall’inizio. Crunchyroll è entusiasta di poter portare questa trilogia di film ai fan, sul grande schermo, e promette di essere uno degli eventi culturali pop più epici e consequenziali dei nostri tempi quando arriverà nei cinema“.

Come si può immaginare, i fan di Demon Slayer sono ansiosi di vedere come questa trilogia di film chiuderà l’anime. Chi ha familiarità con il manga di Koyoharu Gotogue, saprà che il suo atto finale è frenetico. Il ritmo è rapido e l’azione è del tutto brutale. Sulla scia dell’arco dell’allenamento degli Hashira, Tanjiro e i suoi alleati sono costretti ad affrontare il loro ultimo nemico.

Il ritorno di Muzan al Castello dell’Infinito lascia tutti i protagonisto in tensione e una serie di battaglie epiche devono svolgersi il doppio del tempo. Ora, la serie anime è pronta a concludersi definitamente nei cinema, quindi i fan sperano che ufotable si prenda del tempo per aggiungere contenuti originali al suo finale di Demon Slayer.

