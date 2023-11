Il trailer di Madame Web: chi sono le Spider-Woman del nuovo film Sony Marvel

Sony Pictures ha diffuso il trailer di Madame Web, il film ambientato nel Sony Spider-Man Universe (lo stesso universo narrativo di Venom e Morbius, per intenderci) che introduce un buon numero di eroine ragnesche nell’universo narrativo che finora di Spider-Man ha avuto soltanto il nome.

Nel trailer infatti vediamo una giovane Cassandra Webb (Dakota Johnson), che nei fumetti abbiamo sempre conosciuto come un’anziana in sedia a rotelle e che qui invece è una giovane paramedica, sperimentare per le prime volta i flash premonitori che la collegano alla cosiddetta “Tela della vita”.

Personaggio creato da Dennis O’Neill e John Romita Jr. sulle pagine di Amazing Spider-Man 210 del 1980, Madame Web è stata per anni un personaggio di contorno delle storie di Spider-Man, una mutante dotata di potere di chiaroveggenza che per anni ha aiutato Peter Parker prima di essere uccisa dalla famiglia Kravinoff in Amazing Spider-Man 637 nel 2010. Brevemente tornata in vita grazie al procedimento di clonazione dello Sciacallo, è morta nuovamente in Prowler 4 del 2017.

Nel trailer di Madame Web Cassandra, grazie alle sue capacità premonitrici, scopre che lei e altre ragazze sono nel mirino di Ezekiel Sims (Tahar Rahim), un personaggio legato alla morte della madre di Cassie in Amazzonia, che appare con una sorta di versione oscura del costume di Spider-Man e che possiede anch’egli poteri ragneschi. Si tratta di un personaggio che nei fumetti è stato introdotto in Amazing Spider-Man 30 del 2001, e si tratta di una sorta di precursore di Spider-Man che ha ottenuto i poteri ragneschi per via mistica, assumendo il ruolo di “Totem” ragnesco prima di Peter Parker e Cindy Moon, ma nascondendosi per scappare al cacciatore di totem interdimensionale noto come Morlun. Rendendosi conto di aver sprecato la sua vita, si è sacrificato per salvare Peter in Amazing Spider-Man 508 del 2004.

La versione di Ezekiel Sims che vediamo nel trailer di Madame Web sembra rifarsi a quella dei fumetti (l’origine del tempio del Ragno è sempre l’Amazzonia) ma unisce anche elementi dello stesso Morlun, ovvero di un inarrestabile cacciatore di Spider-persone.

Cassandra infatti ha dei flash premonitori in cui Sims uccide tre ragazze che in una maniera o nell’altra ha già incontrato, e si tratta di tre future eroine legate in qualche maniera a Spider-Man. Nel trailer originale, di quasi un minuto più lungo, abbiamo la possibilità di vedere meglio le future identità di queste eroine.

Si tratta di Julia Carpenter (Sydney Sweeney), la seconda Spider-Woman dei fumetti apparsa per la prima volta su Marvel Super-Heroes: Secret Wars 6 del 1984, si tratta di un’eroina che ha ottenuto i suoi poteri attraverso un siero governativo sperimentale e il cui primo costume ha funto da ispirazione per Spider-Man la prima volta che si è legato al simbionte che sarebbe poi diventato Venom.

Negli anni ha fatto parte della Freedom Force, degli Avengers e di Omega Flight, prima cambiando il suo nome in Arachne e poi, in seguito alla morte di Cassandra Webb, assumendo il ruolo di nuova Madame Web in Amazing Spider-Man 637, donando il suo vecchio costume ad Anya Corazon.

Anya Corazon (Isabel Merced) è la giovane eroina nota come Araña, che ha ottenuto i suoi poteri attraverso la mistica Spider Society per combattere la Sorellanza delle Vespe, loro ancestrali nemici. Apparsa per la prima volta in Amazing Fantasy 1 del 2004, Anya ha assunto l’identità di Spider-Girl in Amazing Spider-Man 637, unendosi al gruppo degli Young Allies e frequentando anche l’Avengers Academy. Recentemente, su Edge of Spider-Verse 1 del 2022, è tornata all’identità di Araña.

L’ultima eroina che vediamo nel trailer di Madame Web è Mattie Franklin (Celeste O’Connor), che nei fumetti ha assunto brevemente il ruolo di Spider-Man in un periodo in cui Peter Parker si era ritirato (in Amazing Spider-Man 1 del 1999). Apparsa per la prima volta in Spectacular Spider-Man 262 del 1998, si tratta della nipote di J. Jonah Jameson che ha ottenuto superpoteri in seguito ad un rituale mistico effettuato da Norman Osborn noto come la Riunione dei Cinque. Assunta l’identità di Spider-Woman con il benestare dell’originale, Jessica Drew, in Amazing Spider-Man 5 del 1999, ha combattuto il crimine con alterne fortune fino ad Amazing Spider-Man 634 del 2010, dove è stata uccisa in un rituale compiuto dalla famiglia Kravinoff. Tornata brevemente in vita grazie al procedimento di clonazione dello Sciacallo, è morta nuovamente in Silk 17 del 2017.