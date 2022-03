Come annunciato, la Sony ha rilasciato il trailer finale di Morbius, il film dedicato al vampiro vivente Marvel che arriverà, dopo un’infinita sequela di rinvii, nelle sale il 31 marzo.

Oltre a scene già viste in clip precedentemente pubblicate, il trailer finale offre maggiore spazio ad alcuni momenti molto violenti di Michael Morbius nei panni del vampiro geneticamente modificato, oltre a raccontare la sua trasformazione da goffo scienziato a potente antieroe.

LEGGI ANCHE:



Jared Leto parla della storia di Morbius

Il film vede lo scienziato interpretato da Jared Leto diventare una sorta di vampiro, a causa della sua ricerca di una cura per una rara malattia del sangue. La sperimentazione con i pipistrelli vampiri e la cura fanno sì che il dottore sia afflitto da una forma di vampirismo, che gli conferisce sia poteri speciali ma anche una sete di sangue, come si vede nel trailer.

Oltre a Jared Leto nel ruolo da protagonista, nel film troviamo gli attori Tyrese Gibson nei panni dell’agente dell’FBI Simon Stroud e Matt Smith nei panni di Milo, personaggio basato sul supercriminale dei fumetti noto come Hunger, apparso in un ciclo di storie di Peter Parker: Spider-Man di fine anni ’90 in cui si scontrava, oltre che con Spidey e Morbius, con vari altri personaggi Marvel, tra cui Blade, Kingpin e l’X-Woman Marrow.

Sony ha recentemente rivelato che Milo e Morbius saranno presentati come amici d’infanzia. La compagnia ha dichiarato: “Morbius gli ha dato il suo nome. Nato con il nome Lucien e la stessa malattia del sangue di Morbius, il giovane Morbius ha ribattezzato il ragazzo Milo quando si sono incontrati da bambini. La loro afflizione condivisa ha portato a un legame per tutta la vita come fratelli”.

A parte il debutto live-action di Morbius, il film in uscita apparentemente si legherà anche al Marvel Cinematic Universe. Questo era stato accennato in precedenza quando l’attore Michael Keaton è apparso in uno dei primi trailer di Morbius, apparentemente di nuovo nei panni di Adrian Toomes, noto anche come l’Avvoltoio, il villain di Spider-Man: Homecoming. La scena post-credits di Spider-Man: No Way Home – con Tom Hardy nei panni di Eddie Brock/Venom – ha confermato che il franchise dei villain di Sony è collegato al MCU. Tuttavia, vale la pena notare che, dal momento che lo strappo in realtà è stato sigillato e Doctor Strange ha riportato tutti nei rispettivi universi, non è chiaro quanto strettamente interagiranno i personaggi nei film di Sony e nell’MCU in futuro.