Black Widow & Hawkeye, una miniserie insieme per celebrare i 60 anni

Entrambi introdotti nel 1964 come avversari di Iron Man, Hawkeye e Black Widow sono diventati nell’arco di poco tempo due degli eroi più amati della Marvel, e la loro fama si è accresciuta ulteriormente con la versione cinematografica degli Avengers che li ha visti come membri fondatori del supergruppo nel Marvel Cinematic Universe. Curiosamente, entrambi sono protagonisti nelle fila dei Thunderbolts, ma in due incarnazioni diverse del gruppo: in quella sponsorizzata dal sindaco di New York Hawkeye e in quella che sta per esordire guidata da Winter Soldier Black Widow.

Per celebrare i 60 anni di azione di Vedova Nera e Occhio di Falco, questo nuovo capitolo dell’eredità storica della coppia sarà raccontato a partire da marzo nella miniserie BLACK WIDOW & HAWKEYE dalle stelle nascenti della Marvel, la scrittrice Stephanie Phillips, nota per il suo acclamato lavoro su CONTEST OF CHAOS e COSMIC GHOST RIDER, e Paolo Villanelli, che attualmente sta regalando una brillantezza cosmica in CAPTAIN MARVEL: DARK TEMPEST. La miniserie di quattro numeri si immergerà nella storia fatta di segreti e spionaggio del duo, e allo stesso tempo si baserà sui recenti sviluppi, tra cui il recente legame di Natasha Romanoff con un simbionte, raccontato sulle pagine di VENOM!

GLI OCCHI DI UN FALCO E IL VELENO DI UNA VEDOVA! Anche quando Black Widow e Hawkeye non avevano nessuno di cui fidarsi, avevano ancora l’un l’altro, anche se le loro strade a volte divergevano. Così, quando Clint Barton viene accusato di un attentato che mette in contrasto gli Stati Uniti e il Madripoor, Natasha Romanoff, dotata di un simbionte, non pensa minimamente a venire in suo aiuto. Ma quando gli echi del loro passato si ripercuotono nel presente, per proteggere il loro futuro sarà necessaria tutta la loro fiducia reciproca e le lezioni imparate lungo il cammino.

Ecco le parole di Stephanie Phillips:

“Mi piace avere la possibilità di scavare in profondità con Natasha Romanov e Clint Barton per raccontare una storia di spionaggio dal ritmo serrato che celebra il loro 60° anniversario. Niente è come sembra, e mi sto divertendo un sacco a scrivere questi personaggi. Per non parlare del fatto che entrambi hanno un aspetto fantastico per i loro 60 anni”.