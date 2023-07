Arrivano i Thunderbolts di Winter Soldier, con Shang-Chi e le due Vedove

In previsione del film Marvel Studios in uscita a Natale 2024, a dicembre la Marvel vara una nuova formazione di Thunderbolts capitanata da Winter Soldier che ricalca molto quella che si vedrà nelle sale cinematografiche.

La formazione che sarà protagonista della serie regolare scritta da Jackson Lanzing e Collin Kelly e disegnata da Geraldo Borges sarà infatti guidata da Winter Soldier (al cinema interpretato da Sebastian Stan) insieme alla Contessa Valentina Allegro De Fontaine (Julie Louis-Dreyfus nel Marvel Cinematic Universe), nei fumetti ex amante di Nick Fury e agente triplo-giochista di SHIELD, Hydra e Leviathan.

The Winter Soldier (allied with Contessa Valentina Allegra de Fontaine) leads a new strike force in #MarvelComics ‘ ‘Thunderbolts’ series this December! Read more: https://t.co/Ic6t5d467K

In squadra troveranno posto molti protagonisti del film in uscita come Red Guardian, U.S.Agent (interpretati rispettivamente da David Harbour e Wyatt Russell) e Yelena Belova (Florence Pugh nel MCU), contemporaneamente protagonista di una miniserie come White Widow e qui affiancata dalla collega Black Widow, Natasha Romanoff.

Inoltre faranno parte della squadra anche altri due personaggi che sono facce note del MCU ma che non dovrebbero fare parte della squadra cinematografiche: Sharon Carter (Emily Van Camp sullo schermo), storico Agente 13 dello SHIELD e fidanzata di Steve Rogers che ha recentemente assunto l’identità di nuovo Destroyer, e Shang-Chi, protagonista del film di successo interpretato da Simu Liu che nei fumetti è stato per anni protagonista della più longeva serie incentrata sullo spionaggio della Marvel.

This book also sees the debut of our *pretty different* take on the Contessa Valentina Allegra de Fontaine – who, like Emma Frost before her, pretty quickly became one of my favorite characters to write.

Wait until you learn her secret. It’s a doozy.

— Jackson Lanzing (@JacksonLanzing) July 11, 2023