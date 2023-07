Il nuovo studio EA Cliffhanger Games annuncia il prossimo gioco su Black Panther della Marvel

EA (Electronics Arts) ha annunciato la creazione di nuovo studio che svilupperà un gioco dedicato all’eroe Marvel Black Panther. Lo studio si chiama Cliffhanger Games, ha sede a Seattle ed è composto da veterani di Monolith Productions, lo sviluppatore che ha precedentemente realizzato Middle-earth: Shadow of Mordor e Shadow of War. Nel team di sviluppo ci sono anche veterani di God of War, Halo, Call of Duty e altri.

La supervisione del nuovo gioco EA di Black Panther è affidata a Kevin Stephens, che ha avuto un ruolo di primo piano anche nei giochi della Terra di Mezzo. “Ci impegniamo a offrire ai fan un’esperienza definitiva e autentica di Black Panther, dando loro più potere e controllo sulla narrazione di quanto abbiano mai sperimentato in un videogioco incentrato sulla storia”, ha dichiarato Stephens in un comunicato stampa.

Marvel Games and EA’s latest studio Cliffhanger Games are proud to announce a new, original, third-person, single-player Black Panther title in development! Read more now: https://t.co/kBS0MTsFbH pic.twitter.com/7aQEdYo7Qg — Marvel Games (@MarvelGames) July 10, 2023

Il team di sviluppo di Cliffhanger Games lavorerà in collaborazione con Marvel Games “per assicurarci di realizzare ogni aspetto del Wakanda, della sua tecnologia, dei suoi eroi e della nostra storia originale con l’attenzione ai dettagli e l’autenticità che il mondo di Black Panther merita”.

“È un’opportunità incredibilmente rara quella di costruire un nuovo team attorno ai valori della diversità, della collaborazione e dell’empowerment”, ha dichiarato Kevin. “Vogliamo che il nostro gioco permetta ai giocatori di provare cosa significhi essere degni del mantello di Black Panther in modi unici e guidati dalla storia, e vogliamo che Cliffhanger Games dia potere a tutti i membri del nostro team mentre collaboriamo per dare vita a questo fantastico mondo.”