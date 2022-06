I Marvel Studios hanno scelto il regista per un film sui Thunderbolts

I Marvel Studios hanno assunto Jake Schreier per dirigere un nuovo misterioso film sui Thunderbolts, come riporta Deadline.

Non si sa molto sulla trama, poiché la Marvel sembra tenerla strettamente nascosta. Quello che sappiamo, tuttavia, è che il film sarà incentrato su un gruppo di supercriminali (o personaggi che prima o poi sono stati antagonisti all’interno dell’MCU) che vengono reclutati per una missione governativa. Il concetto sembrerebbe simile a quello di Suicide Squad della DC, ma in realtà nelle loro varie incarnazioni a fumetti i Thunderbolts hanno evidenziato molte differenze rispetto alla Task Force X della Distinta Concorrenza.

La sceneggiatura è stata scritta dallo sceneggiatore di Black Widow Eric Pearson, con la produzione nientemeno che del presidente dei Marvel Studios Kevin Feige.

Forse la parte più eccitante di questo annuncio è l’elenco dei potenziali personaggi. Deadline riporta che Yelena Belova, Ghost, US Agent, Taskmaster e Winter Soldier sono tra il gruppo di personaggi che potrebbero costituire i Thunderbolts.

Nei fumetti, il generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross ha ricoperto, nella sua identità di Red Hulk, il ruolo di leader di una formazione di Thunderbolts, ma la scomparsa di William Hurt avvenuta lo scorso marzo preclude l’apparizione del personaggio nel film.

A ben vedere la strada per Thunderbolts è già iniziata in alcune delle ultime produzioni Marvel Studios, con le apparizioni del personaggio della Contessa Valentina Allegro de Fontaine (Julia Dreyfuss) in The Falcon and the Winter Soldier e in Black Widow, dove ha reclutato rispettivamente John Walker (ribattezandolo U.S.Agent) e Yelena Belova. Un importante personaggio legato ai Thunderbolts nei fumetti (il cretore della prima incarnazione del gruppo) è però sempre stato il Barone Zemo, riapparso anche lui recentemente nel MCU in The Falcon and the Winter Soldier, dopo aver esordito in Captain America: Civil War interpretato da Daniel Brühl.

Rivedremo un altro antagonista dimenticato da tempo in She-Hulk: Attorney at Law, dove tornerà in scena, dopo un breve cameo in Shang-Chi, Emil Blonsky, ovvero Abominio, già interpretato da Tim Roth ne L’Incredibile Hulk.

Schreier ha esordito nel cinema nel 2012 con la commedia drammatica di fantascienza Robot & Frank e ha continuato a dirigere Città di carta, un adattamento dell’omonimo romanzo young adult bestseller di John Greent. Ha anche diretto video musicali per Kanye West, Haim, Justin Bieber, Francis and the Lights, Selena Gomez, Chance the Rapper e altri. Thunderbolts segna la sua prima incursione nel mondo dei supereroi.