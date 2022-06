Doctor Strange nel Multiverso della Follia in Home Video dal 26 luglio

Descritto come un “capolavoro psichedelico spiazzante” (Larry Carroll, Looper) Doctor Strange nel multiverso della follia ha esaltato pubblico e critica in tutto il mondo, e ora arriva anche in Home Video. L’esuberante film di Sam Raimi è un fenomeno globale e “indubbiamente ipnotizzante” (Jenna Anderson, ComicBook.com).

Scopri le realtà alternative con l’arrivo del film Marvel Studio Doctor Strange nel multiverso della follia in 4K Ultra HD™, Blu-ray™ e DVD dal 26 luglio grazie a Eagle Pictures. Abbraccia la follia aggiungendo l’ultimo film del MCU alla tua collezione di film Marvel.

Sinossi

Viaggio verso l’ignoto in Doctor Strange nel multiverso della follia dei Marvel Studios. Quando l’MCU sblocca il Multiverso, il Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) deve chiedere aiuto a vecchi e nuovi alleati mentre attraversa realtà parallele sconvolgenti e pericolose per affrontare un avversario sorprendente. Entra in una nuova dimensione di Strange in questa avventura soprannaturale ricca di colpi di scena e sequenze d’azione spettacolari.

Contenuti extra*

Featurette

C’e del metodo nella follia – Unisciti ai membri dello staff e al personale Marvel nelle interviste in cui discutono del loro amore per Sam Raimi e scopri tutti i dettagli che rendono il film la quintessenza di Raimi stesso.

Ti presentiamo America Chavez – In questo divertente contributo conosceremo gli umili inizi di America nel mondo dei fumetti. Conosceremo Xochitl Gomez e si discuterà delle implicazioni del suo potere unico nel presente e nel futuro del MCU.

La creazione del Multiverso – Scrivere un film Marvel non è un compito facile. In queste interessanti featurette ci tufferemo nella sfida che lo sceneggiatore Michael Waldron ha affrontato nel creare la spiazzante e sorprendente storia di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Bloopers

La gaffe – Uno sguardo ad alcuni momenti divertenti durante le riprese

Scene tagliate

“A Great Team”

“Pizza Poppa “

“It’s Not Permanent”

Commento Audio

Guarda il film con il commento audio di Sam Raimi, Richie Palme, e Michael Waldron.

*bonus features vary by product

Cast

Benedict Cumberbatch Doctor Stephen Strange

Elizabeth Olsen Wanda Maximoff / The Scarlet Witch

Chiwetel Ejiofor Baron Mordo

Benedict Wong Wong

Xochitl Gomez America Chavez

Rachel McAdams Dr. Christine Palmer

Regia di

Sam Raimi

Prodotto da

Kevin Feige p.g.a

Co-Produttori

Mitchell Bell

Richie Palmer

Produttori Esecutivi

Victoria Alonso

Eric Hauserman Carroll

Jamie Christopher

Louis D’Esposito

Scott Derrickson

Scritto da

Michael Waldron

Musiche di

Danny Elfman

Caratteristiche dei prodotti

Data di uscita

26 luglio

Prodotti

4K Ultra HD Combo (4K UHD + Blu-ray),

4K Ultra HD Combo (4K UHD + Blu-ray) – Steelbook edition

Blu-ray

DVD

Durata

Appross. 126 minuti

Aspect Ratio

2:39:1

Audio

4K Ultra HD: Inglese 7.1.4 Dolby Atmos, Italiano, Tedesco, Giapponese 7.1 Dolby Digital Plus, Spagnolo 5.1 DTS

Blu-ray: Inglese 7.1 DTS-HDMA, Italiano 7.1 Dolby Digital Plus, Spagnolo 5.1 DTS

DVD: Inglese 5.1 Dolby, Italiano 5.1 Dolby, Tedesco 5.1 Dolby