Doctor Strange: In The Multiverse of Madness – Daniel Craig doveva interpretare uno degli Illuminati!

Al San Diego Comic-Con del 2019, i Marvel Studios hanno annunciato il Film Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, interpretato nuovamente da Benedict Cumberbatch che sarà strettamente collegato agli eventi di WandaVision e Spider-Man: No Way Home, e che è stato descritto da Kevin Feige come “il primo film del Marvel Cinematic Universe con scene spaventose“. Ricordiamo che Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness è uscito nelle sale italiane lo scorso 4 Maggio 2022.

ATTENZIONE! POSSIBILI SPOILER DAL FILM!

Secondo quanto riferito da diversi scooper, l’attore di James Bond Daniel Craig ha quasi avuto un ruolo in Doctor Strange in the Multiverse of Madness come parte degli Illuminati nei panni diBalder il Coraggioso al posto di Mr. Fantastic.

Justin Kroll di Deadline ha rivelato in un recente tweet che Krasinski non era originariamente previsto per apparire nel Film, ma l’attore originale che era stato scelto, era proprio Craig. Che ha abbandonato il progetto a causa dell’aumento dei casi di COVID nel Regno Unito. All’epoca, Craig viveva a Londra e concluse che le brevi riprese non valevano la pena rischiare di diffondere il virus alla sua famiglia.

Fun fact, Krasinski wasn’t the first choice, the actor originally set to play the role was all set to shoot but when there was an uptick in COVID cases, he backed out as he was living in London and didn’t think the quick shoot wasn’t worth risk of bringing back COVID to the fam pic.twitter.com/sD9nT0omki — Justin Kroll (@krolljvar) May 14, 2022

Successivamente @heavyspoilers ha poi rivelato che Craig doveva interpretare Balder the Brave (il fratello di Thor) negli Illuminati. Secondo quanto riferito, l’asgardiano sarebbe stato convinto al suicidio da Wanda, ma Craig non è stato in grado di filmare le scene e il Mr. Fantastic di John Krasinski lo ha sostituito nelle riprese.

Craig was originally supposed to be Balder The Brave who was part of the illuminati. He was talked into killing himself by Wanda. He couldn’t shoot the scenes though and in the reshoots they replaced him with Krasinski. — Steven Spoilsberg (@heavyspoilers) May 14, 2022

Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness – il Film

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness è il secondo film della saga su Doctor Strange, lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch e prodotto dai Marvel Studios. Il film fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e sarà collegato a Spider-Man: No Way Home con Tom Holland.

Diretto da Sam Raimi, Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness è arrivato nei Cinema italiani il 4 Maggio 2022.

Nel cast tornano Benedict Cumberbatch (Stephen Strange/Doctor Strange), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch), Rachel McAdams (Christine Palmer), Benedict Wong (Wong) e Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo), insieme alle new entry Xochitl Gomez (America Chavez) e Adam Hugill (Rintrah).

