Doctor Strange in the Multiverse of Madness su Disney+ il 22 giugno

Disney+ ha annunciato oggi che il blockbuster di successo dei Marvel Studios, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, arriverà sul servizio esclusivamente alla fine di questo mese, il 22 giugno! Si tratta della stessa data in cui sarà disponibile in digitale a pagamento sulle altre piattaforme.

In uno spot nuovo di zecca, il cast del film ringrazia i fan per l’incredibile supporto mostrato al film, qui sopra!

Take a trip back into the Multiverse 🌀 Marvel Studios’ #DoctorStrange in the Multiverse of Madness is streaming June 22 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/NIlYZ8ZnVq — Disney+ (@disneyplus) June 2, 2022

Questo significa che Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà disponibile su Disney+ dopo 47 giorni di presenza esclusiva nelle sale, battendo il record MCU precedentemente detenuto da Eternals (68 giorni) per il più breve intervallo di tempo tra la data di debutto nelle sale di un film dei Marvel Studios e la sua prima in streaming. Per fare un confronto, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings è stato presentato in anteprima sul grande schermo negli Stati Uniti il 3 settembre 2021, quindi è stato rilasciato su Disney+ il 12 novembre 2021, rendendo il divario tra le due date esattamente 70 giorni .

Black Widow, il primo film della Fase 4 del MCU, si trovava in una situazione diversa a causa del COVID-19. Ha debuttato nelle sale il 9 luglio 2021, ma era anche disponibile per lo streaming lo stesso giorno con la funzione Premiere Access della piattaforma, che costava $ 30 e rendeva il film disponibile per 24 ore dopo l’acquisto. Il Premiere Access è stato rimosso e il film è stato disponibile per lo streaming gratuito il 6 ottobre 2021, ovvero 90 giorni dopo la sua uscita iniziale.

In Doctor Strange in the Multiverse of Madness, l’MCU sblocca il Multiverso e spinge i suoi confini oltre che mai. Viaggio nell’ignoto con il dottor Strange, che, con l’aiuto di mistici alleati vecchi e nuovi, attraversa le sconvolgenti e pericolose realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness è interpretato da Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con Michael Stühlbarg e Rachel McAdams. Il film è diretto da Sam Raimi e Kevin Feige è il produttore. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll e Jamie Christopher sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è stata scritta da Michael Waldron.

Tra i film Marvel Studios presenti su Disney+ mancano all’appello tutti quelli di Spider-Man, co-prodotti con Sony che mantiene i diritti per la distribuzione in streaming, e ad oggi Spider-Man: No Way Home, che funge in parte da prologo a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, non è ancora disponibile su alcuna piattaforma.