Le entità cosmiche e l’omaggio a Loki nel trailer di Thor: Love and Thunder

Nella notte tra il 23 e il 24 maggio i Marvel Studios hanno rilasciato il nuovo trailer di Thor: Love and Thunder, e i fan più attenti hanno potuto notare un rimando a numerose entità cosmiche del Marvel Universe.

Alcuni fan Marvel con un vero e proprio “occhio di falco” hanno potuto scorgere le statue di numerose entità cosmiche, tra cui anche l’Osservatore di What If…?, nel trailer di Thor: Love and Thunder infatti, che potete vedere qui sopra anche nella versione in italiano..

In una scena che coinvolge la Potente Thor mentre solleva Mjolnir al cielo, sullo sfondo si possono vedere busti in bronzo di più figure. Tra questi c’è l’Osservatore (The Watcher), intravisto per la prima volta nel MCU come il narratore (interpretato da Jeffrey Wright) nella serie animata What…If?.

Ma è solo uno dei volti noti. Sulla destra si può vedere anche il Tribunale Vivente, un’entità cosmica che governa il multiverso, già raffigurato brevemente in Loki e Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Le cose sono un po’ meno chiare sull’altro lato, ma sembrano essere presenti anche i deboli contorni di Lady Morte e Infinità.

Lady Morte è, appunto, la personificazione della morte, meglio conosciuta per essere l’oggetto del desiderio di Thanos nei fumetti, e in particolare nella saga degli anni ’90 The Infinity Gauntlet dove il Titano ha affrontato anche tutte queste personificazioni dell’universo. Infinità è un altro essere cosmico estremamente potente, apparso per la prima volta nelle pagine della Marvel nel 1991.

Inoltre un altro volto apparentemente deforme sembrerebbe essere quello di Eon, altra misteriosa entità cosmica che “sceglie” un “protettore dell’universo”, titolo andato al primo Captain Marvel (Mar-Vell) e a Quasar nei fumetti.

Ma questo cameo delle entità cosmiche non è l’unica cosa del trailer di Thor: Love and Thunder che richiede il del fermo immagine. Alla fine del trailer, Thor perde i suoi vestiti e rivela, oltre ad altri notevoli attributi, i suoi nuovi tatuaggi.

Uno di questi è un tributo al fratello morto in Avengers: Infinity War: il disegno sulla schiena mostra l’elmo con le corna di Loki, con la scritta “RIP Loki“. Uno degli altri simboli intorno all’elmo sembra essere un cuore spezzato.