Un produttore dei Marvel Studios spiega la differenza tra Multiverso e linee temporali differenti

Al San Diego Comic-Con del 2019, i Marvel Studios hanno annunciato il Film Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, interpretato nuovamente da Benedict Cumberbatch che sarà strettamente collegato agli eventi di WandaVision e Spider-Man: No Way Home, e che è stato descritto da Kevin Feige come “il primo film del Marvel Cinematic Universe con scene spaventose“. Ricordiamo che Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness è uscito nelle sale italiane lo scorso 4 Maggio 2022.

Richie Palmer, un produttore dei Marvel Studios, ha parlato con Marvel.com dell’inizio del Multiverso MCU e di come non si sarebbe mai formato “se non fosse stato per Sylvie”.

Ecco le sue parole:

“Al momento, il Multiverso si è espanso indefinitamente verso il futuro, indietro nel passato, lateralmente, a sinistra e destra, in realtà alternative che non possiamo neanche comprendere. Se non fosse stato per Sylvie, non saremmo qui a discuterne in questo momento.”

Il produttore ha continuato sulla distinzione tra linee temporali alternative e universi alternativi:

“C’è una leggera differenza tra le linee temporali alternative e le realtà alternative, ma si intersecano e finiscono per essere la stessa cosa. I nostri personaggi non sarebbero in grado di interagire tra loro, sicuramente non nel modo in cui hanno fatto in Spider-Man: No Way Home e in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.”

Le prossime uscite del Marvel Cinematic Universe!

Ms. Marvel (8 Giugno 2022)

She-Hulk (17 Agosto 2022)

Thor: Love and Thunder (8 Luglio 2022)

Black Panther: Wakanda Forever (11 Novembre 2022)

Ironheart (2023)

Secret Invasion (2022)

The Marvels (17 Febbraio 2023)

Guardiani della Galassia: The Holiday Special (Natale 2022)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (28 Luglio 2023)

Armor Wars (2023)

Guardiani della Galassia Vol. 3 (5 Maggio 2023)

I Am Groot (2022)

X-MEN ’97 (2023)

Marvel Zombies (TBA)

Fantastici 4 (TBA)

Spider-Man: Freshmen Year (TBA)

Deadpool 3 (TBA)

Agatha: House Of Harkness (TBA)

Blade (TBA)

Echo (TBA)

Captain America 4 (TBA)

What If…? – Stagione 2 (TBA)

Loki – Stagione 2 (TBA)

Spider-Man 4 (TBA)

Spider-Man 5 (TBA)

Spider-Man 6 (TBA)

Recupera il Blu-Ray di Thor Ragnarok 10° Anniversario Marvel Studios!