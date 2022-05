She Hulk: Attorney at Law – Wong apparirà ufficialmente nella Serie TV!

Al D23 Expo Disney del 2019, il Presidente dei Marvel Studios e Chief Creative Officer di Marvel Entertainment, Kevin Feige aveva annunciato ufficialmente tre nuove serie per la piattaforma di streaming Disney+ tutte ovviamente canoniche all’interno del consolidato Marvel Cinematic Universe tra cui una incentrata su Jennifer Walters a.k.a. She-Hulk, cugina del più noto Bruce Banner/L’incredibile Hulk interpretato da Mark Ruffalo.

La Marvel con il rilascio del primo trailer della prossima serie Disney+ She-Hulk: Attorney at Law come parte della sua presentazione Upfront 2022 a New York City, è arrivata la conferma per il cast dello show, che include anche ufficialmente il ritorno di Benedict Wong nei panni dello Stregone Supremo: Wong.

“La serie di nove episodi accoglie una serie di veterani del MCU, tra cui Mark Ruffalo nei panni di Smart Hulk, Tim Roth nei panni di Emil Blonsky/l’Abominio e Benedict Wong nei panni di Wong. Il cast comprende anche Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry.”

Questa sarà la quarta apparizione live-action di Wong solo nella Fase 4 del MCU, dopo un ruolo chiave in Doctor Strange nel Multiverso della follia e brevi apparizioni in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e Spider-Man: No Way Home, oltre al ruolo vocale in What..If?. Sarà anche il suo primo ruolo in uno spettacolo Live Action del MCU per Disney+.

Curiosamente, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige aveva ribattezzato l’MCU come Wong Cinematic Universe (WCU), in quanto il personaggio effettivamente ha (ed avrà) un ruolo in diverse produzioni cinematografiche e televisive dei Marvel Studios.

She-Hulk – anticipazioni

Nel cast Tatiana Maslany (Jennifer Walters/She-Hulk), Ginger Gonzaga (la migliore amica), Renée Elise Goldsberry (Amelia), Jameela Jamil (Titania), Jon Bass, Josh Segarra e Anais Almonte. Mark Ruffalo e Tim Roth torneranno nei panni di Bruce Banner/Hulk e Emil Blonsky/Abominio.

Questa la sinossi ufficiale:

«Marvel Studios’ She-Hulk è una nuova serie comedy in cui Bruce Banner aiuta la cugina Jennifer Walters, un’avvocata specializzata in Legge superumana, che ha urgente bisogno di una trasfusione e… sorpresa! Insieme alla trasfusione riceve i super poteri di Bruce».

La serie sarà diretta da Jessica Gao (Silicon Valley e Rick and Morty).

Recupera il Fumetto She-Hulk: I due volti della giustizia.