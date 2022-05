Doctor Strange: In The Multiverse of Madness – un attore degli Illuminati rompe il silenzio sul suo ruolo nel Film!

Al San Diego Comic-Con del 2019, i Marvel Studios hanno annunciato il Film Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, interpretato nuovamente da Benedict Cumberbatch che sarà strettamente collegato agli eventi di WandaVision e Spider-Man: No Way Home, e che è stato descritto da Kevin Feige come “il primo film del Marvel Cinematic Universe con scene spaventose“. Ricordiamo che Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness è uscito nelle sale italiane lo scorso 4 Maggio 2022.

ATTENZIONE! POSSIBILI SPOILER DAL FILM!

L’attore Anson Mount ha finalmente parlato del suo sorprendente ritorno nei panni di Black Bolt in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dopo aver interpretato il ruolo nella Serie TV: Inhumans prodotta da Marvel Television in collaborazione con ABC Studios per ABC.

L’attore ha prestato il volto ad una versione alternativa di Blackagar Boltagon proveniente da Terra-838. In particolare, l’attore ha ammesso di essere rimasto molto sorpreso della telefonata ricevuta dal presidente dei Marvel Studios Kevin Feige.

Finally able to discuss this w/out providing too many spoilers. Getting the call from @Kevfeige was one of the most unexpected of my life. It was an honor & joy to finally work w/ Sam Raime who reached out to engage me on how best to do this. Beyond grateful for the experience 🤯 pic.twitter.com/aRIwr8A4E7 — Anson Mount (@ansonmount) May 17, 2022

“Finalmente ho potuto discuterne senza fornire troppi spoiler. Ricevere la chiamata da Kevin Feige è stata una delle cose più inaspettate della mia vita. È stato un onore e una gioia lavorare finalmente con Sam Raimi che mi ha contattato per coinvolgermi il modo migliore per farlo. Oltre che grato per l’esperienza.”

Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness – il Film

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness è il secondo film della saga su Doctor Strange, lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch e prodotto dai Marvel Studios.

Diretto da Sam Raimi, Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness arriverà al cinema italiani il 4 Maggio 2022.

Nel cast tornano Benedict Cumberbatch (Stephen Strange/Doctor Strange), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch), Rachel McAdams (Christine Palmer), Benedict Wong (Wong) e Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo), insieme alle new entry Xochitl Gomez (America Chavez) e Adam Hugill (Rintrah).

