I Marvel Studios si assicurano i diritti dell’immagine di Stan Lee per i prossimi 20 anni

Stan Lee è stato uno degli uomini chiave dell’Universo Marvel. Insieme all’artista Jack Kirby sono stati responsabili della creazione di molti degli eroi che oggi hanno generato miliardi di dollari sul grande schermo, inclusi gli Avengers, gli X-Men e i Fantastici Quattro. Anche i fan occasionali e quelli che non hanno familiarità con la Marvel sanno chi è Stan Lee, grazie in parte ai suoi famosi cameo.

Per onorare il suo servizio all’Universo Marvel, Lee ha fatto apparizioni cameo in quasi tutti i principali Film e Serie Marvel nel corso degli anni, almeno fino alla sua morte nel 2018. I passaggi ravvicinati sul grande schermo di Stan Lee sono diventati una caratteristica iconica del MCU e non solo, ma purtroppo, la sua ultima opportunità è arrivata con Avengers: Endgame.

L’Hollywood Reporter ha rivelato in esclusiva che i Marvel Studios hanno firmato un accordo ventennale con Stan Lee Universe (una joint venture fraGenius Brands Internationale POW! Entertainment) per utilizzare l’immagine e il nome del creatore di fumetti in Film, TV, parchi a tema Disney, merchandising e altre esperienze da parte della Marvel e più in generale, alla Disney.

L’accordo consentirà alla Marvel di utilizzare anche materiale già esistente di Stan Lee, come per esempio foto, immagini, registrazioni audio/video. I diritti, inoltre, permetteranno di ricreare digitalmente (in in giochi e prodotti VR) il compianto fumettista e di poterlo sfruttare per il merchandising dei parchi a tema.

Secondo il rapporto, gli addetti ai lavori indicano che l’accordo non pone necessariamente le basi per il ritorno dei famosi cameo di Stan Lee nei Film Marvel, almeno non inizialmente.

Andy Heyward, CEO di Genius Brands, ha così commentato l’accordo:

“[Questo accordo] assicura che Stan Lee possa continuare a vivere nei luoghi più importanti – i Film Marvel e i parchi a tema Disney – attraverso la tecnologia digitale, i filmati d’archivio e altre forme. È un accordo molto ampio.

Il pubblico ha amato e riverito Stan e se tutto ciò è fatto con tatto e classe ed è rispettoso con chi era, allora sarà davvero gradito e apprezzato. È una persona amata e rimarrà l’essenza della Marvel anche dopo che voi ed io ce ne saremo andati.”

