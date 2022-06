Jujutsu Kaisen: Gege Akutami elogia Doctor Strange 2

Il mangaka di Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, ha elogiato Doctor Strange nel Multiverso della follia.

Molto spesso ci dimentichiamo che non ci sono solo appassionati e lettori di manga che acquistano i volumi in fumetteria per leggerli con passione. Sono anche i mangaka stessi ad avere interessi proprio come noi. Questo fa riflettere in quanto ci concentriamo, inevitabilmente, sui personaggi immaginari di una serie e non su coloro che li hanno creati.

Riportiamo oggi alcune parole di apprezzamento di Akutami per Doctor Strange nel Multiverso della follia.

Il Marvel Cinematic Universe si sta espandendo ulteriormente con l’ultimo sforzo cinematografico e il mangaka della serie Jujutsu Kaisen è riuscito a dare un’occhiata di recente all’ultima versione del Marvel Cinematic Universe.

Gege Akutami apprezza tantissimo il nuovo film su Doctor Strange, tanto per cominciare.

Come i fan potrebbero aspettarsi dal mangaka di una serie d’azione che mescola violenza intensa, horror e commedia, Akutami ha rivelato nel suo ultimo commento dell’autore su Weekly Shonen Jump che è un fan dell’ultimo film di Doctor Strange. Di seguito riportiamo le parole del mangaka:

“Il nuovo film di Doctor Strange è super Sam Raimi, e l’ho adorato.”

È breve, ma i fan che hanno visto il film possono probabilmente capire perché Akutami ha risposto in questo modo.

Ora ricordiamo che al momento la serie anime di Jujutsu Kaisen è disponibile su Crunchyroll totalmente sottotitolata in italiano. Ci riferiamo chiaramente alla prima stagione, trasmessa in Giappone a partire dal 3 ottobre fino al 27 marzo 2021.

Una seconda stagione animata è stata annunciata nel febbraio 2022 ed è prevista per il 2023 e sia per la prima che per la seconda lo studio di animazione che si occupa dell’adattamento è Studio MAPPA.

Dal punto di vista del manga invece Weekly Shonen Jump di Shueisha serializza il manga di Akutami dal 5 marzo 2018.

I singoli capitoli vengono poi raccolti e pubblicati in volumi tankobon. Planet Manga ha annunciato la pubblicazione italiana a luglio 2019, poi iniziata a ottobre 2019.