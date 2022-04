Planet Manga annuncia la steelbox collection di Nana in Italia

Come riporta direttamente la pagina facebook ufficiale di Planet Manga, è stato annunciato in Italia l’arrivo della steelbox collection dedicata a Nana.

Si tratta di un’opportunità che Planet Manga vuole riservare a tutti, infatti sarà possibile ordinare fino ad un massino di due copie per singolo cliente.

Tutti coloro che sono interessati devono farsi trovare pronti il 26 aprile alle ore 10.00. In quel giorno e a quell’ora, sulla pagina facebook sarà condiviso il link per poter acquistare la steelbook.

Di seguito condividiamo direttamente l’annuncio di cui stiamo parlando:

Tutti coloro che sono appassionati del manga o fan di Ai Yazawa possono acquistare il primo volume su amazon cliccando qui. È disponibile anche sul sito Planet Manga.

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Ai Yazawa, pubblicato in Giappone sulla rivista Cookie di Shūeisha dal maggio 2000. Nel 2002 ha vinto il premio Shogakukan per i manga nella categoria shōjo.

In Italia è pubblicato da Planet Manga dal luglio 2002.

Dalla serie a fumetti è stato tratto un anime televisivo, prodotto dalla Madhouse e andato in onda in Giappone su Nippon Television dal 5 aprile 2006 al 27 marzo 2007.

In Italia i diritti sono stati acquistati dalla Dynit e la serie è stata trasmessa su MTV tra gennaio 2007 e gennaio 2008.

La serializzazione del manga ha spesso subito brusche interruzioni a causa dei gravi problemi di salute di Ai Yazawa.

La storia, ambientata nel Giappone contemporaneo, segue le vicende di due ragazze ventenni, Nana Komatsu e Nana Osaki, accomunate dallo stesso nome e dall’uguale decisione di trasferirsi a Tokyo. Le due giovani prendono lo stesso treno diretto alla capitale giapponese, ed è lì che si conoscono. Separate alla stazione, si incontreranno successivamente per caso in un appartamento che entrambe hanno intenzione di affittare: decideranno di essere coinquiline e di dividere insieme la vita quotidiana. Nana Osaki decide di andare a Tokyo per avere successo con la sua band, mentre Nana Komatsu, soprannominata “Hachi”, ci va inizialmente per raggiungere il suo ragazzo, Shoji, che però la tradirà con una sua collega di lavoro. Dopo averlo scoperto, Hachi si dispera, ma Nana la consola con determinazione; le due diventano così migliori amiche, nonostante le enormi differenze di carattere, e vivranno, insieme ai membri della band di Nana e di quella di Ren, i momenti memorabili e complessi tipici della vita da rockstar.