Shangri-la frontier fa il suo debutto in Italia per Planet Manga

Come riporta direttamente la pagina Facebook ufficiale di Planet Manga dal giorno 31, in Italia debutta Shangri-La Frontier, opera scritta da Katarina e illustrata da Ryosuke Fuji. Parliamo di uno dei titoli Panini Comics per il Free Comic Book Day 2021.

Ora, i lettori italiani avranno finalmente l’opportunità di approfondire la storia scritta da Katarina.

Shangri-La Frontier debutta in Italia con Il primo volume, in uscita il 31 marzo 2022. Debutta in edizione regular e variant cover con effetto floccato. Ma non è tutto.

In parallelo a queste versioni, arriverà anche la Shangri-La Frontier – Expansion Pass, una raccolta di tutti i numeri della serie, con copertina variant diversa da quella floccata e booklet allegato. Questo, raccoglie i racconti inediti che approfondiscono il background narrativo dell’opera.

Shangri-la Frontier: il manga

Si tratta di una serie di romanzi web giapponesi scritta da Katarina. La sua serializzazione è iniziata sul sito di pubblicazione di romanzi Shōsetsuka ni Narō nel maggio 2017.

Un adattamento manga, illustrato da Ryosuke Fuji, è stato serializzato su Weekly Shōnen Magazine di Kodansha da luglio 2020.

Di seguito, per tutti coloro che sono incuriositi e vogliono approfondire, ecco la sinossi: