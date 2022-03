Le uscite Panini DC Italia del 31 marzo 2022: le novità

Tutte le uscite Panini DC Italia del 31 marzo 2022, direttamente dal sito Panini; scopriamo insieme le novità della casa editrice.

Wonder Woman 25

Autori: Andy McDonald, Michael W. Conrad, Jill Thompson, Becky Cloonan

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Wonder Woman (2016) #775 (I), 776 (I)

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

Benvenuta al Cimitero degli Dei, Wonder Woman!

In molti entrano in questo sacro luogo, ma nessuno ne esce!

Come farà Diana a salvare se stessa e un intero pantheon di divinità?

La Principessa delle Amazzoni prosegue nel suo cammino nell’aldilà!

Wonder Twins 2

Caduta e Ascesa dei Wonder Twins

Wonder Comics Collection

Autori: Stephen Byrne, Mark Russell

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 152

Formato: 17X26

Contiene: Wonder Twins (2019) #7/12

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738459

15,00 €

I Wonder Twins sono ormai diventati degli eroi e il mondo è salvo ancora una volta… oppure no?

Jayna e Zan stanno per viaggiare nello spazio profondo per aiutare un’amica in difficoltà, ma cosa ne pensano di tutto ciò Batman e Superman?

Nel frattempo, la Lega del Fastidio si prepara a fare il suo trionfale (?) ritorno in scena!

Si conclude la serie di Mark Russell e Stephen Byrne acclamata dalla critica!

Superman: Red & Blue

DC Collection

Autori: Francis Manapul, Daniel Warren Johnson, Joshua Williamson, Tom King, AA.VV.

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 272

Formato: 17X26

Contiene:

Superman: Red and Blue (2021) #1/6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738350

28,00 €

Trenta storie speciali, trenta team artistici eccezionali, trenta interpretazioni di Superman!

Chi è davvero l’Uomo d’Acciaio? Cosa lo rende così speciale e così amato? E come viene visto dalla gente comune?

Un volume straordinario che celebra il primo e più grande dei supereroi.

Con la partecipazione di prestigiose firme come Marc Buckingham, Mark Waid, Matt Wagner e Michel Fiffe!

Batman 44

Autori: Ricardo Lopez Ortiz, Riccardo Federici, James Tynion IV

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene:

Batman: Fear State: Alpha (2021) #1, Batman (2016) #111 (II)

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

Il piano dello Spaventapasseri è ormai in atto, e Fear State è qui!

Sopraffatto dalle minacce recenti, Batman e i suoi alleati stanno perdendo terreno, con conseguenze catastrofiche!

Le macchinazioni di Peacekeeper-01 e il ritorno di Poison Ivy di certo non li aiutano…

Inoltre, Ghost-Maker affronta un nemico spietato e grottesco!

Batman: Knightfall 2

DC Omnibus

Autori: Doug Moench, Graham Nolan, Chuck Dixon, Alan Grant, AA.VV.

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 976

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Batman (1940) #501/508, Batman: Legends of the Dark Knight (1989) #59/61, Batman: Shadow of the Bat (1992) #19/28, Catwoman (1994) #6/7, Detective Comics (1937) #667/675, Robin (1994) #1/2, #7, Showcase ’94 #7

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828738176

85,00 €