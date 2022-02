Le uscite Panini DC Italia del 10 febbraio 2022: le novità

Tutte le uscite Panini DC Italia del 10 febbraio 2022, direttamente dal sito Panini; scopriamo insieme le novità della casa editrice.

Batman: Leggende Metropolitane

DC Maxiserie

Autori: Chip Zdarsky, Matthew Rosenberg, Eddy Barrows, Ryan Benjamin, AA.VV.

Data di uscita: 10 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 272

Formato: 17X26

Contiene: Batman: Urban Legends (2021) #1 (I, IV)/6 (I)

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738138

21,00 €

Un volume che raccoglie le migliori storie della nuova serie antologica del Cavaliere Oscuro!

Due grandi firme dei comics come Matthew Rosenberg e Chip Zdarsky sbarcano a Gotham City!

L’indagine di Red Hood su una nuova droga in circolazione non andrà come previsto e finirà nel mirino di Batman!

Perché Grifter è in città? E cosa si cela dietro alla misteriosa organizzazione nota come Halo?

Joker 4

Autori: Mirka Andolfo, Guillem March, James Tynion IV, Sam Johns

Data di uscita: 10 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: Joker (2021) #4

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Joker e James Gordon si sono finalmente incontrati in Belize, e la resa dei conti può cominciare!

L’ex commissario riuscirà finalmente a vendicarsi dopo anni di sofferenze e soprusi?

Il Principe Pagliaccio del Crimine è pronto a tutto per sopravvivere, anche a scatenare una battaglia all’ultimo sangue!

Ma chi controlla nell’ombra le sorti del duello? E chi vuole la morte del clown?

Il Sindacato del Crimine: il New Deal

DC Collection

Autori: Bryan Hitch, Andy Schmidt, Kieran McKeown

Data di uscita: 10 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 17X26

Contiene: Crime Syndicate (2021) #1/6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738107

19,00 €

Gli eventi di Batman: Death Metal hanno riportato in auge Terra-3, un mondo dove non esiste giustizia!

Ultraman, Owlman e Superwoman sono gli esseri più malvagi del pianeta e stanno per trovare nuovi compagni di giochi!

Le nuovissime origini della squadra di supercriminali più efferata dell’intero Multiverso Infinito!

Un volume autoconclusivo, impreziosito da sei racconti sui singoli membri del Sindacato del Crimine disegnati da Bryan Hitch!

Batman: l’Impostore

Autori: Andrea Sorrentino, Mattson Tomlin

Data di uscita: 10 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 168

Formato: 17X26

Contiene: Batman: The Imposter (2021) #1/3

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828737681

20,00 €

Torna in un unico volume la miniserie di Mattson Tomlin e Andrea Sorrentino ambientata nei primi anni di attività del Cavaliere Oscuro!

Batman agisce per le strade di Gotham City da circa un anno, e la sua crociata ha già fatto diminuire il numero di crimini in città…

…ma chi è lo spietato impostore che ha deciso di compromettere definitivamente la sua reputazione?

Una reinterpretazione realistica del mondo del Pipistrello consigliata a lettori vecchi e nuovi!

Batman/Catwoman 8

Autori: Liam Sharp, Tom King

Data di uscita: 10 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: Batman Catwoman (2021) #8

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Tom King e Liam Sharp ci regalano un altro capitolo della magnifica saga che esplora il legame fra Batman e Catwoman!

Per Joker e il Fantasma è giunto il momento di confrontarsi. Riuscirà finalmente Andrea Beaumont a vendicarsi del Principe Pagliaccio del Crimine?

E che ripercussioni avrà questo duello all’ultimo sangue sul Cavaliere Oscuro e sulla Felina Fatale?

Nel frattempo, la Selina Kyle del futuro deve decidere se accettare le severe decisioni di sua figlia Helena e di Dick Grayson!

Batman 41

Autori: Ricardo Lopez Ortiz, Jorge Jiménez, James Tynion IV

Data di uscita: 10 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Batman (2016) #110 (I)/111 (I)

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

Infuria la lotta sanguinosa e senza esclusione di colpi fra Batman e il simbolo del Magistero, Peacekeeper-01!

Il sindaco Nakano annuncia un giro di vite sui vigilanti mascherati… proprio mentre il Magistero mette nel mirino il Collettivo del Disagio!

In tutto ciò, lo Spaventapasseri fa la sua mossa… e Fear State è alle porte!

Continua l’emozionante ciclo di Batman delle superstar James Tynion IV e Jorge Jiménez!

Il Grande Libro di Shazam!

DC Anthology

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 10 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 400

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Whiz Comics (1940) #2, #21, Captain Marvel Adventures (1941) #18, #137 Marvel Family (1945) #1, Superman (1939) #276, Shazam! (1973) #14, All New Collectors’ Edition C-58 (1978), DC Comics Presents (1978) Annual #3, The Power of Shazam! (1995) #22, Sha

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

25,00 €

Ogni volta che pronuncia “Shazam!”, lo studente liceale Billy Batson si trasforma in un potente campione del bene!

In lui, la saggezza di Salomone, la forza di Hercules, la resistenza di Atlante, il potere di Zeus, il coraggio di Achille e la velocità di Mercurio!

Per la prima volta in Italia, una corposa antologia che ripercorre gli oltre ottant’anni di carriera del potente Shazam! e della sua famiglia.

Decine di articoli di approfondimento, da un team di esperti dell’Universo DC!

Batman Special: Huntress

DC Collection

Autori: Clayton Henry, Mariko Tamaki, David Lapham, Christian Duce, AA.VV.

Data di uscita: 10 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 120

Formato: 17X26

Contiene: Detective Comics (2016) #1035 (II), Detective Comics (2016) #1036 (II), Batman Secret Files: Huntress (2021) #1, Batman Secret Files: The Signal (2021) #1, Batman Secret Files: Clownhunter (2021) #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738169

13,00 €

Le avventure di Huntress, giustiziera di Gotham City e fra i protagonisti dell’evento Fear State!

Dopo essere stata infettata dal parassita del malvagio Vile, Helena vede attraverso gli occhi delle vittime… ed è decisa a farla pagare al mostro che le ha fatto questo dono!

Il ritorno di Duke Thomas e Clownhunter!

Inoltre, una storia in due parti in cui Huntress deve indagare sull’omicidio di una persona vicina… e il caso è più complesso di quanto sembri!

Batman: Il Lungo Halloween Special

DC Black Label Complete Collection

Autori: Tim Sale, Jeph Loeb

Data di uscita: 10 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 64

Formato: 17X26

Contiene: Batman: The Long Halloween Special One Shot (2021) #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828737667

12,00 €

Batman: Il lungo Halloween è una storia incredibile che esplora i primi anni di attività del Cavaliere Oscuro…

…e ora il fantastico duo di autori composto da Jeph Loeb e Tim Sale si riunisce per raccontarci un capitolo inedito di questa saga leggendaria!

Qual è il segreto che rischia di distruggere Batman, Due Facce e Jim Gordon?

La lettura ideale per prepararsi al film The Batman di Matthew Reeves!

Starman 2

DC Omnibus

Autori: James Robinson, Tony Harris, Craig Hamilton, John Watkiss, AA.VV.

Data di uscita: 10 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 416

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Showcase ’95 (1995) #12, Starman (1994) #17/29, Showcase ’96 (1996) #4/5, Starman Annual (1996) #1

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828736349

45,00 €