Le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 3 febbraio: le novità

Le uscite Marvel, Panini e Disney del 3 febbraio 2022

Le uscite Panini Marvel del 3 febbraio 2022

X-Force 22

Autori: Robert Gill, Benjamin Percy

Data di uscita: 3 feb 2022

Contiene: X-Force (2019) #25

Le recenti azioni di Colosso avranno ripercussioni su questa testata o si limiteranno a provocare danni solo nella miniserie Inferno?

Di sicuro Wolverine e il resto di X-Force avranno il loro bel daffare…

…dovendo affrontare una nuova e inaspettata minaccia a Krakoa!

Quali mani si macchieranno di sangue questa volta?

Daredevil 32

Devil e i Cavalieri Marvel 125

Autori: Chip Zdarsky, Stefano Landini

Data di uscita: 3 feb 2022

Contiene: Daredevil (2019) #34

New York è di nuovo nel caos! Daredevil è vittima di una pericolosa droga sperimentale e ha assunto il controllo della prigione in cui è detenuto!

Il detective Cole North si prepara a scontrarsi nuovamente con il Diavolo Rosso!

E mentre Elektra si appresta ad affrontare per l’ultima volta Bullseye…

…ecco spuntare un’altra Donna senza Paura!

Fantastici Quattro 3

L’Araldo di Destino

Marvel Collection

Autori: Dan Slott, Aaron Kuder, John Lucas, Stefano Caselli, AA.VV.

Data di uscita: 3 feb 2022

Contiene: Fantastic Four (2018) #6/11

Galactus è tornato per divorare la Terra, e soltanto un uomo può fermarlo!

No, questa volta non si tratta di Reed Richards… ma del Dottor Destino!

I Fantastici Quattro combattono contro la nuova eroina di Latveria: Victoriosa!

Il fato di una nazione, della Terra e dell’universo dipendono da un’unica decisione…

Daredevil 3

Attraverso l’Inferno

Clint eastwood Icon

Autori: Chip Zdarsky, Francesco Mobili, Marco Checchetto

Data di uscita: 3 feb 2022

Contiene: Daredevil (2019) #1/15

Se Matt Murdock è alle prese con i suoi demoni interiori… chi gira per Hell’s Kitchen nei panni di Daredevil?

Il detective Cole North continua la sua caccia ai vigilanti!

Nel frattempo, il governo del sindaco Wilson Fisk si fa brutale.

Un viaggio all’inferno per Matt, in una saga celebrata da pubblico e critica!

Morbius

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 3 feb 2022

Contiene: Marvel Team-Up (1972) #3/4, Amazing Spider-Man (1963) #688, Domino (2018) #7/8

Nell’Universo Marvel non ci sono solo super eroi, ma anche mostri e… vampiri!

Un giorno, il dottor Michael Morbius si trasforma in un succhiasangue, e la sua vita cambia per sempre!

Il volume perfetto per conoscere questo particolarissimo antieroe in attesa di vederlo sul grande schermo, interpretato da Jared Leto.

Con la partecipazione di Spider-Man e Domino degli X-Men!

Le uscite Panini Comics del 3 febbraio 2022

Darth Bane – Libro 1

Il Sentiero della Distruzione

Autori: Drew Karpyshyn

Data di uscita: 3 feb 2022

Contiene: Star Wars: Darth Bane Path of Destruction

Un tempo l’Ordine dei Sith pullulava di seguaci, ma la loro rivalità li divise in interminabili lotte per la supremazia. Questo finché un Oscuro Signore di nome Darth Bane non unì i Sith nella missione volta ad assoggettare la galassia… e sterminare i Jedi! Esaurito da anni e richiesto a gran voce dai fan, torna in una nuova edizione il primo romanzo della Trilogia di Darth Bane!

Star Wars – I Racconti 4

La Rotta di Kessel

100% Star Wars Legends

Autori: Scott Lobdell, Kilian Plunkett, Brian Augustyn

Data di uscita: 3 feb 2022

Contiene: Star Wars Tales (1999) #13/16

Chi può dire di aver percorso la rotta di Kessel in meno di dodici parsec? Salite a bordo del Millennium Falcon e unitevi a Ian Solo e Ciube per il viaggio più emozionante della vostra vita. Un’emozionante collezione di storie realizzate dai migliori team creativi con protagonisti Mace Windu, Luke Skywalker, la Principessa Leila e ovviamente lui… Dart Fener!

Teenage Mutant Ninja Turtles 52

Autori: Tom Waltz, Michael Dialynas, Kevin Eastman, Dave Wachter

Data di uscita: 3 feb 2022

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #92/94, Teenage Mutant Ninja Turtles Free Comic Book Day (2019) #1

Splinter ha deciso di cedere il comando del Clan del Piede, ma le trattative per il passaggio di consegne stanno per subire un brusco rallentamento. Intanto Baxter Stockman scende in campo, e Vecchio Diavolo non è affatto contento. New York è in subbuglio, e le Tartarughe Ninja sono le uniche in grado di impedire che la situazione degeneri!

Lady Killer – Edizione Deluxe

Autori: Joëlle Jones, Jamie S. Rich

Data di uscita: 3 feb 2022

Contiene: Lady Killer (2015) #1/5, Lady Killer 2 (2016) #1/5

In attesa del lungometraggio Netflix con la conturbante Blake Lively, un volume speciale che raccoglie le due miniserie di Lady Killer scritte e disegnate da Joëlle Jones (Catwoman)! Josie Schuller è una tranquilla casalinga americana che, quando non si occupa di marito e figli, si dedica alla sua attività segreta di spietata assassina su commissione. Una storia ambientata negli anni 50 che mescola le atmosfere di Mad Man con quelle di John Wick!

Le uscite Panini Disney dal 3 al 9 febbraio 2022

Noi, Cugini

Disney Hero 100

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 3 feb 2022

Il magazine che si concentra ogni due mesi su un grande protagonista Disney propone a febbraio una bella selezione di storie che vedono protagonisti Paperino, Paperoga e Gastone. Saranno quindi pagine di grande umorismo, nella migliore tradizione disneyana: ci sarà Gastone e l’antipatica buona sorte, dove vedremo il fortunatissimo papero vedersela con gli indesiderati risvolti della sua buona stella, e Paperino e Paperoga cuochi a domicilio, in cui i due cugini si misureranno con un’insolita carriera.

The Best of Paperopoli

Disney Compilation 25

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 5 feb 2022

Torna il classico volume tutto dedicato alle storie più divertenti ambientate a Paperopoli. Grandi protagonisti sono Paperino, Zio Paperone e tutti i loro concittadini. Con storie “corali”, come la bella Paperino e la commemorazione memorabile — firmata da due autori di grande esperienza, Fabio Michelini e Paolo Ongaro — e divertenti avventure come Zio Paperone e il sindaco Bassotto, di Angelo Palmas e Alessandro Gottardo.

Paperinik 62

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 5 feb 2022

Questo mese ne “sentirete” delle belle: con l’avventura inedita Paperinik e l’inghippo musicale, il nostro dovrà indagare nel mondo dei concerti. A seguire, Paperinik e la vendetta di Mad Ducktor, una storia 100% Mastantuono, dove il supercriminale torna a Paperopoli, ma questa volta Paperinik lo affronterà insieme a Imbianchino Mascherato! Per concludere, con il ventinovesimo episodio della saga di PK L’orologio del mondo: Pk è costretto a recarsi nel futuro per salvare la Storia a causa di un esperimento della Tempolizia che potrebbe cancellare il tempo!

Paperfantasy 25

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 9 feb 2022

Paperfantasy cambia volto, con una copertina inedita e l’inizio di una grande saga, corredata da uno speciale apparato redazionale. Con il prologo e il primo capitolo, si apre Time Machine, una fantastica avventura in parte mai vista in Italia, con un Paperino assoluto protagonista, addirittura al tempo dei Vichinghi. Una grande storia che ci accompagnerà durante tutto il 2022! Continua inoltre l’appuntamento con le Fantaleggende: piomba fra le nostre pagine la minaccia del tremendo mago Macchianera e i nostri eroi dovranno in qualche modo fronteggiarla nella prima parte di Ser Topolino e la cavalcata dei cavalieri inesistenti.

Topolino 3455

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 9 feb 2022

