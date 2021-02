Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Panini DC Italia del 18 febbraio 2021, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Panini DC Italia del 18 febbraio 2021

SUPERMAN DI JOHN BYRNE 2

Autori: John Byrne, Dick Giordano

18 febbraio 2021 • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: The Man of Steel (1986) #5/6, Superman (1987) #1, Action Comics (1987) #584

• Qualcosa di strano, terribile, anzi… Bizarro!

• Spettri nel Kansas: il fantasma di Jor-El e le origini dell’Uomo d’Acciaio!

• L’attacco di Metallo, l’uomo dal cuore di kryptonite!

• Dulcis in fundo… la follia di Superman!

SUPERMAN: RINATO

Autori: Dan Jurgens, Peter Tomasi, Patrick Gleason, Patrick Zircher, AA.VV.

Febbraio 2021 • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Superman #18/19, Action Comics (1938) #973/976

• Jon Kent è scomparso, e i suoi genitori stanno perdendo tutti i ricordi su di lui!

• Uno dei nemici più mortali dell’Uomo d’Acciaio ritorna per svelare la sua vera natura!

• Per salvare suo figlio, Superman dovrà affrontare il mistero più grande: chi è Clark Kent?

• Il primo monumentale crossover dell’Azzurrone nell’era Rinascita, scritto e disegnato da un team creativo stellare!

BATMAN/SUPERMAN 9

Autori: Joshua Williamson, Clayton Henry

18 febbraio 2021 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Batman/Superman (2019) #11

• Doveva succedere prima o poi: Superman contro Batman!

• Per spazzare via l’Uomo d’Acciaio dalla faccia della Terra, il Pipistrello è stato trasformato in una bomba atomica umana.

• Mentre Batman lotta contro l’impulso di uccidere il suo amico, Superman deve tentare di risolvere la situazione e aiutare le altre vittime degli esperimenti di Ultra-Humanite.

• L’entusiasmante conclusione di Atomico, che nei mesi a venire si riverbererà nell’Universo DC!

JUSTICE LEAGUE 9

Autori: Robert Venditti, Xermanico, Robson Rocha

18 febbraio 2021 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Justice League (2018) #46/47

• L’ombra vendicativa dello Spettro si allunga sul mondo!

• La Justice League scende negli abissi del Tartaro in cerca di Jim Corrigan.

• Un terribile e potente guardiano attende sulla soglia dell’oscura prigione olimpica!

• Robert Venditti esplora la mitologia DC supportato dai potenti disegni di Xermanico e Robson Rocha!

JOKER: IL SORRISO CHE UCCIDE 3

Autori: Jeff Lemire, Andrea Sorrentino

Febbraio 2021 • 21,6×27,6, B., 32 pp., col. • Euro 5,90

Contiene: Joker: Killer Smile (2019) #3

• Tutto quello che il dottor Ben Arnell sapeva è sbagliato.

• A chi può rivolgersi ora? Joker lo aspetta a braccia aperte…

• …e tutto ciò di cui ha bisogno da lui sono le porte delle celle spalancate!

• L’incredibile thriller psicologico di Jeff Lemire e Andrea Sorrentino raggiunge il climax e arriva al suo finale decisivo… oppure no?

QUESTION: LE MORTI DI VIC SAGE 1

Autori: Jeff Lemire, Denys Cowan

Febbraio 2021 • 21,6×27,6, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: The Question: The Deaths of Vic Sage (2019) #1

• Il grande ritorno di Question!

• Per anni, Vic Sage ha indossato una maschera per ripulire le strade di Hub City, e il suo è sempre stato un lavoro netto: c’era solo giusto o sbagliato.

• Ma ora è il momento del dubbio, delle incertezze, di una fine e di un nuovo inizio.

• Dalla penna di Jeff Lemire, il pluripremiato autore di Sweet Tooth!

BATMAN VOL. 1: IO SONO GOTHAM

Autori: Tom King, Scott Snyder, David Finch, Mikel Janín, AA.VV.

Febbraio 2021 • 17×26, C., 184 pp., col. • Euro 22,00

Contiene: Batman: Rebirth (2016) #1, Batman (2016) #1/6

• L’inizio dell’acclamato ciclo di Tom King su Batman per i disegni di David Finch!

• Gotham City è una città oscura come il suo Cavaliere, piena di crimine e di minacce.

• Ora ci sono due nuovi eroi a proteggerla: Gotham e Gotham Girl!

• Ma nonostante l’arrivo dei due, il crimine non resta a guardare!

JUSTICE LEAGUE VOL. 4: LA SESTA DIMENSIONE

Autori: Scott Snyder, James Tynion IV, Jorge Jiménez, Francis Manapul, AA.VV.

Febbraio 2021 • 17×26, C., 264 pp., col. • Euro 28,00

Contiene: Justice League (2018) #19/28

• La chiave per salvare il Multiverso è nella Sesta Dimensione!

• Superman è l’unico a conoscere la verità, ma in questa avventura sarà l’eroe o il carnefice?

• Perpetua e la Legion of Doom si apprestano a sferrare il loro attacco, dopodiché l’Universo DC non sarà mai più lo stesso!

• L’edizione in volume della saga scritta da Scott Snyder e James Tynion IV che fa da preludio alla Guerra Giustizia/Destino!

LUCIFER VOL. 3: LA CACCIA SELVAGGIA

Autori: Dan Watters, Max Fiumara, Fernando Blanco, Sebastian Fiumara

Febbraio 2021 • 17×26, B., 152 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Lucifer (2018) #14/19

• Lucifer vuole finalmente una vita tranquilla e si stabilisce nel villaggio di Haybury, nello Yorkshire.

• I suoi piani vengono mandati a monte dall’arrivo di un celebre mago di strada: John Constantine, Hellblazer!

• È il preludio alla sfida più grande mai affrontata da Lucifer, la Caccia Selvaggia.

• Il Principe degli Inferi si troverà di fronte a un avversario da non sottovalutare: Odino in persona!

Batman e gli Outsiders 3

Autori: Marcio Takara, Dexter Soy, Bryan Hill, Gleb Melnikov

Data di uscita: 18 feb 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 120

Formato: 17X26 16,00 €

Contiene: Batman and the Outsiders (2019) #13/17

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

• L’ultimo capitolo dell’acclamata serie di Bryan Hill e Dexter Soy!

• Apparentemente sconfitto, Ra’s al Ghul è in realtà più pericoloso che mai, e Batman deve spingere gli Outsiders a batterlo una volta per tutte.

• Le frizioni fra il Pipistrello e Black Lightning si intensificano e rischiano di spaccare il gruppo.

• E quando la Testa del Demone metterà in campo l’arma finale, gli Outsiders dovranno compiere dei sacrifici per salvare il mondo… e niente sarà più come prima!

Lucifer 1

La Demoniaca Commedia

Autori: Sebastian Fiumara, Max Fiumara, Dan Watters

Data di uscita: 18 feb 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 200

Formato: 17X26 18,00 €

Contiene: Lucifer (2018) #1/6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

• Il Principe dell’Oscurità è scomparso, e a quanto sembra non riuscirà più a tornare.

• Quello che una volta era il sovrano degli inferi è ora un vecchio cieco e tormentato.

• Lucifer è intrappolato in una piccola città senza via d’uscita.

• Un nuovo inizio per la creazione di Neil Gaiman diventata star della TV.

Sandman Library 9

Le Eumenidi

Autori: Charles Vess, Neil Gaiman, Marc Hempel, Richard Case, AA.VV.

Data di uscita: 18 feb 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 352

Formato: 17X26 26,00 €

Contiene: Sandman (1988) #57/69, Vertigo Jam #1

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

• Continua la raccolta in volume del capolavoro di Neil Gaiman!

• Il momento è arrivato: le Eumenidi sono sulle tracce di Morfeo, e la loro furia sarà implacabile!

• Che fine ha fatto Daniel Hall? E a cosa è disposta sua madre Lyta per ritrovarlo?

• Inoltre, l’incredibile storia che svela il fato di Sandman!

