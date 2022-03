Tutte le uscite Marvel, Panini Comics e Disney della settimana del 31 marzo, direttamente dal sito Panini; le novità della casa editrice.

Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le prossime uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 31 marzo direttamente dal sito Panini.

Le uscite Marvel del 31 marzo 2022

X-Men: Il Processo di Magneto 5

Autori: Leah Williams, Edgar Delgado, Lucas Werneck

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: X-Men: The Trial of Magneto (2021) #5

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828711490

3,00 €

Ultimo numero!

Finalmente sapremo chi ha ucciso Wanda “Scarlet” Maximoff!

Ma anche chi ha preso il suo posto e chi sta inviando mostri indistruttibili su Krakoa.

Un numero con un po’ di azione… e colpi di scena a non finire!

Savage Avengers 28

Autori: Patrick Zircher, Gerry Duggan

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Savage Avengers (2019) #27

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Scontro finale con Kulan Gath!

L’attesa è finita, e ora Conan, Doctor Strange e i loro alleati – compresi quelli più improbabili – stanno per scoprire se il loro piano avrà o meno successo.

Certo, già altre volte gli eroi hanno avuto la meglio in situazioni disperate. Qui, però, servirebbe un miracolo… o magari una magia!

Comunque vada, il cammino dei Savage Avengers è a un passo dalla conclusione. Non vorrete mancare, giusto?

Amazing Spider-Man 82

Spider-Man 791

Autori: Cody Ziglar, Mike Dowling

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Amazing Spider-Man (2021) #79/80

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

Una storia completa del ciclo Beyond!

Pronti per un viaggio psichedelico nella mente di Spider-Man, su gentile concessione di Kraven!

Zia May tenta il tutto per tutto per salvare Peter, e questo significa contattare… il suo ex?!

Disegni dell’artista di Black Cat!

Moon Knight: Personalità Multipla

Marvel Deluxe

Autori: Alex Maleev, Brian Michael Bendis

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 296

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Moon Knight (2011) #1/12

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

32,00 €

Marc Spector è il produttore esecutivo di uno show sulla sua vita!

La sua esistenza, affollata da diversi personaggi che albergano nella sua mente, è un vero caos in cui il ruolo di Avenger sembra mettere un po’ di ordine.

Di fronte a una nuova minaccia, Moon Knight avrà al suo fianco alleati come Spider-Man, Capitan America, Wolverine… ma è davvero così?

Il dream team composto da Brian M. Bendis e Alex Maleev alle prese con le tante anime dell’eroe al centro della nuova serie Disney+!

She-Hulk di Dan Slott

Marvel Omnibus

Autori: Juan Bobillo, Dan Slott, Rick Burchett, Paul Pelletier, AA.VV.

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 832

Formato: 18.3X27.7

Contiene: She-Hulk (2004) #1/12, She-Hulk (2005) #1/21, Marvel Westerns: Two-Gun Kid (2006) #1

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828710455

79,00 €

Sulla Terra Jennifer Walters ha affrontato i casi più impensabili, tanto nelle vesti di super eroina quanto nelle aule di tribunale. E ora è arrivato il momento per lei di esercitare la professione forense nel cosmo!

Spider-Man vs. il Daily Bugle, Titania, il Tribunale Vivente, Kid Due Pistole, gli eventi di Civil War… per She-Hulk la noia proprio non esiste!

Possibile, allora, che in mezzo a tutto questo abbia anche trovato il tempo per sposarsi?

Per la prima volta in un unico volume il fondamentale ciclo della Gigantessa di Giada scritto da Dan Slott: una raccolta di storie divertentissime e originali destinate ad avere un grande impatto anche sull’Universo Marvel di oggi.

Le uscite Panini Comics del 31 marzo 2022

Rat-Man Saga 1

Autori: Leo Ortolani

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 352

Formato: 18.3X24

Rilegatura: Cartonato

Interni: Bianco e Nero

19,90 €

Rat-Man Saga 2

Autori: Leo Ortolani

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 352

Formato: 18.3X24

Rilegatura: Cartonato

Interni: Bianco e Nero

19,90 €

Rat-Man Saga 3

Autori: Leo Ortolani

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 352

Formato: 18.3X24

Rilegatura: Cartonato

Interni: Bianco e Nero

19,90 €

Rat-Man Saga 4

Autori: Leo Ortolani

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 352

Formato: 18.3X24

Rilegatura: Cartonato

Interni: Bianco e Nero

19,90 €

Rat-Man Saga 5

Autori: Leo Ortolani

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 352

Formato: 18.3X24

Rilegatura: Cartonato

Interni: Bianco e Nero

19,90 €

Rat-Man Saga 6

Autori: Leo Ortolani

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 352

Formato: 18.3X24

Rilegatura: Cartonato

Interni: Bianco e Nero

19,90 €

Rat-Man Saga 7

Autori: Leo Ortolani

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 352

Formato: 18.3X24

Rilegatura: Cartonato

Interni: Bianco e Nero

19,90 €

Rat-Man Saga 8

Autori: Leo Ortolani

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 352

Formato: 18.3X24

Rilegatura: Cartonato

Interni: Bianco e Nero

19,90 €

Rat-Man Saga 9

Autori: Leo Ortolani

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 352

Formato: 18.3X24

Rilegatura: Cartonato

Interni: Bianco e Nero

19,90 €

Rat-Man Saga 10

Autori: Leo Ortolani

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 352

Formato: 18.3X24

Rilegatura: Cartonato

Interni: Bianco e Nero

19,90 €

Rat-Man Saga 11

Autori: Leo Ortolani

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 352

Formato: 18.3X24

Rilegatura: Cartonato

Interni: Bianco e Nero

19,90 €

Rat-Man Saga 12

Autori: Leo Ortolani

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 352

Formato: 18.3X24

Rilegatura: Cartonato

Interni: Bianco e Nero

19,90 €

Christos Gage’s Cinema Purgatorio: L’Immenso

Autori: Gabriel Andrade, Christos Gage

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 17X26

Contiene: Cinema Purgatorio (2016) #1/18

Rilegatura: Cartonato

Interni: Bianco e Nero

ISBN: 9788828710721

22,00 €

Continua la riproposta in volume delle serie originariamente apparse sulle pagine di Cinema Purgatorio, la serie antologica creata da Alan Moore. Questa volta tocca alla saga di Mod di Christos Gage. In un mondo post-apocalittico, le mutazioni nucleari hanno creato un enorme mostro apparentemente imbattibile… e i rischi per l’umanità sono pari alle opportunità militari! Un’originale reinterpretazione del concetto di kaiju da uno degli autori di Law & Order.

Teenage Mutant Ninja Turtles 53

Autori: Mateus Santolouco, Kevin Eastman, Dave Wachter, Brahm Revel, AA.VV.

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 88

Formato: 17X26

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #95, Shredder in Hell (2019) #1, Teenage Mutant Ninja Turtles Macro-Series (2018) #1

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828711629

9,90 €

La vita di una persona cara è in pericolo, e per le Tartarughe Ninja ha inizio una drammatica corsa contro il tempo irta di ostacoli e di difficoltà. Ritorna Shredder, la nemesi per eccellenza dei nostri eroi, impegnato nella prima parte di un’avventura ambientata nientemeno che all’Inferno. Del resto, Splinter lo aveva ucciso, ricordate? Infine, una lunga storia ambientata qualche mese prima con protagonista Donatello.

Asterix in Corsica

Asterix Collection 23

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 21.8X28.7

Contiene: Astérix en Corse

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

6,90 €

In Gallia gira voce che gli abitanti della Corsica siano l’incubo dei Romani… qualcosa di davvero inaccettabile per i nostri Asterix e Obelix, che decidono di imbarcarsi verso la Corsica per dimostrare di essere gli unici a regalare autentici sudori freddi al nemico! Ma ancora non hanno idea di cosa li aspetterà sulla bella isola…

Un divertente episodio colmo di peripezie, contese e ovviamente… Romani!

Le uscite Disney dal 31 marzo al 6 aprile

Zio Paperone e il Segreto di Cuordipietra

Topolino Gold 6

Autori: Francesco Artibani, Alessandro Perina

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 128

Formato: 20.5X28

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

15,00 €

Dopo l’Ultima avventura, Artibani e Perina mettono in scena per Paperone una nuova sfida, in cui vedremo il fantastiliardario misurarsi con il suo acerrimo nemico di sempre. Cuordipietra è deciso a sferrare il colpo decisivo, costringendo Paperone a giocarsi il tutto per tutto pur di salvare quanto ha di più caro… e per una volta non stiamo parlando solo dei suoi dollari! In chiusura al volume, i due autori hanno creato appositamente per questa edizione alcune tavole inedite per un “extra finale” davvero sorprendente…

Tops Stories 2

Autori: Massimo De Vita, Giorgio Pezzin, AA.VV.

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 128

Formato: 18X24

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

10,00 €

Il secondo volume che raccoglie la cronologia completa della serie dedicata all’avventuroso avo di Topolino, sempre in viaggio sulle orme di civiltà scomparse e avvincenti misteri. In questo numero, Topolino e il popolo del mare, Topolino e la rivincita degli Highlander e Topolino e la caverna di Alì Babà: scritte da Giorgio Pezzin e disegnate da Massimo De Vita, tre grandi storie tutte da riscoprire, anche grazie agli spunti e retroscena raccontati da Pezzin, che mette a disposizione anche i soggetti originali delle storie e li commenta per i lettori… Una vera chicca per tutti gli appassionati!

PK Crimetime

Disney Deluxe 34

Autori: Francesco Artibani, Paolo Mottura

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 96

Formato: 20.5X31.5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

16,90 €

Arriva nel formato De Luxe l’avventuroso crossover che vede Paperino destreggiarsi con le sue identità alternative: PK e DoubleDuck, supereroe e agente segreto… Una combo ad alto tasso adrenalinico che unisce due mondi in un’unica storia mozzafiato, mirabilmente architettata da Francesco Artibani per gli straordinari disegni di Paolo Mottura. In chiusura al volume, alcuni extra inediti.

Donald Duck – Le Tavole Domenicali di Al Taliaferro 1939-1942

Disney Classic 11

Autori: Al Taliaferro

Data di uscita: 1 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 172

Formato: 28X21.5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828708674

34,90 €

Come ricorda Niels Houlberg Hansen nella sua esclusiva introduzione, dopo avere esordito nelle Silly Symphonies, grazie alla tenace insistenza dei suoi autori, Bob Karp e Al Taliaferro, Paperino ottiene una propria tavola domenicale! E già dal suo esordio, nel 1939, ottiene un grande successo, raccontando le divertenti vicende quotidiane del Papero, fra Nipoti, Paperina, mille bizzarri lavori e poi i disagi imposti dalla guerra. Questo sesto volume cronologico, che si affianca ai cinque già dedicati alle strisce giornaliere, presenta tutte le tavole domenicali sino al 1942. Ben 161 tavole arricchite da sfavillanti colori!

Topolino – Le Strisce di Gottfredson 1940/1942

Disney Classic 12

Autori: Merrill De Maris, Floyd Gottfredson

Data di uscita: 1 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 272

Formato: 26.1X21.6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828708681

34,90 €

Il nuovo volume della preziosa edizione integrale che presenta in ordine cronologico le leggendarie storie del Topolino di Floyd Gottfredson ancora una volta offre veri e propri capolavori, corredati da ricchi saggi di approfondimento. Tra le indimenticabili avventure di questa uscita, Topolino e la barriera invisibile, Topolino all’età della pietra e Topolino e il mistero delle collane.

Io Paperone

Disney Hero 101

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 3 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 14X18.6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,50 €

Torna l’inimitabile Paperon de’ Paperoni, con tante storie a lui dedicate per far vivere il lettore fianco a fianco con il più celebre miliardario cittadino. Risate, avventure e incredibili situazioni sono assicurate, per esempio con Zio Paperone e il deposito mutante, dove il celebre edificio sulla collina Ammazzamotori viene ripensato per tenere lontano gli assalitori… con un esito ovviamente imprevisto, secondo la migliore tradizione Disney.

The Best of Topolinia – Le Storie 10 & Lode!

Disney Compilation 26

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 5 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 288

Formato: 13.7X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

5,90 €

Topolinia protagonista assoluta, in questo ricco volume dedicato all’incredibile città del mondo Disney, con storie divertenti firmate da celebri nomi del fumetto, come Pippo e il gemellaggio cittadino, scritta da Carlo Panaro e portata su tavola da Luciano Gatto, in cui il paese delle streghe e Topolinia stringono un gemellaggio. C’è poi anche un’avventura che ha come protagonista Super Pippo, in Super Pippo e il furto di Topolinia, uscita per la prima volta su Topolino nel 2000.

Paperinik 64

Gadget Casa di Paperino: Paperinik e 313X completa

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 5 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 13.7X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

8,20 €

Cominciamo a sentire aria di primavera con l’avventura inedita Paperinik e il ciondolo del brigante, in cui Paperino metterà da parte i panni di “zio” per indossare quelli di superpapero mascherato e salvare il buon nome delle Giovani Marmotte! A seguire, nella divertente avventura Paperinik e un Paperino di troppo, Paperina si innamora di Paperinik… ma tocca a Paperino farla rinsavire! E per concludere, con il trentunesimo episodio della saga di PK Sotto Zero, Pk è chiamato ad assistere Birgit Q: la base antartica della Robolab è minacciata da una misteriosa forma aliena, proveniente da una navetta rinvenuta su Titano, il satellite di Giove!

Paperinik 64

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 5 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 13.7X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

3,90 €

Cominciamo a sentire aria di primavera con l’avventura inedita Paperinik e il ciondolo del brigante, in cui Paperino metterà da parte i panni di “zio” per indossare quelli di superpapero mascherato e salvare il buon nome delle Giovani Marmotte! A seguire, nella divertente avventura Paperinik e un Paperino di troppo, Paperina si innamora di Paperinik… ma tocca a Paperino farla rinsavire! E per concludere, con il trentunesimo episodio della saga di PK Sotto Zero, Pk è chiamato ad assistere Birgit Q: la base antartica della Robolab è minacciata da una misteriosa forma aliena, proveniente da una navetta rinvenuta su Titano, il satellite di Giove!

Topolino 3463

Gadget Casa di Paperino: Qui-Quo-Qua, tetto e scocca 313

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 6 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 13.9X18.6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

9,90 €

Topolino 3463

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 6 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 13.9X18.6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

3,20 €