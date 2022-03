Pokémon Spada e Scudo Astri Lucenti – RECENSIONE

Il Gioco di Carte Collezionabili apre questo 2022 lanciando una nuovissima espansione per Spada e Scudo: arrivano Astri Lucenti.

Il 2022 Pokémon si apre ancora una volta in grande stile per il Gioco di Carte Collezionabili, con l’arrivo di una nuova espansione per Spada e Scudo; sebbene l’entusiasmo di tutti i fan sia alle stelle per l’annuncio di Scarlatto e Violetto, manca ancora molto per la nuova generazione.

A dominare la scena è dunque ancora l’ottava generazione, mentre all’interno delle dinamiche di gioco arrivano i Pokémon V-Astro, grandissima novità di quest’espansione chiamata appunto Astri Lucenti. Scopriamola insieme e vediamo da vicino alcune carte che la compongono.

Astri Lucenti, il debutto dei Pokémon V-Astro

La nuova espansione è sicuramente dominata dall’esordio dei Pokémon V-Astro, particolari carte che oltre a presentare design bellissimi sono pronte anche a portare nuove dinamiche all’interno dei mazzi competitivi.

Questi particolari Pokémon si evolvono da quelli V e sono dotati di una caratteristica particolare, chiamata Potere V-Astro, utilizzabile solamente una volta a partita; la grande novità sta, a differenza dell’attacco GX, che può anche trattarsi di un’abilità e non contare quindi come un attacco (e non necessitare di energie).

L’utilizzo di quest’abilità al momento giusto potrebbe davvero cambiare le sorti della partita: basta guardare a quella di Arceus V-Astro, che permettere di scegliere due carte a piacimento dal mazzo e aggiungerle alla propria mano. In determinate circostanze, può portare alla mossa finale per chiudere la partita.

Pokémon Spada e Scudo Astri Lucenti, dominano i Pokémon V-Astro

Proprio la presenza di questo Potere V-Astro rende i Pokémon V-Astro il centro di questa nuova espansione; i giocatori sono già intenti a studiare quale tra quelli proposti (tra abilità e attacchi) può meglio integrarsi ai vari mazzi competitivi dell’attuale formato standard.

Arceus V-Astro, come abbiamo accennato prima, può essere davvero devastante; anche il suo attacco è particolarmente interessante, perché con tre incolore (oltre ad infliggere 200 danni) permette di assegnare tre energie base dal mazzo ai Pokémon-V in gioco.

Decisivo potrebbe anche essere l’attacco Potere V-Astro sferrato con Whimsicott V-Astro, che al costo di una sola Energia Psico infligge 60 danni per ogni energia assegnata a questo Pokémon; trovando il modo di assegnare facilmente al Pokémon, si possono mettere K.O. anche i Pokémon più ‘robusti’ di vita, ribaltando la partita in maniera definitiva.

Molto interessante anche l’abilità di Lumineon-V, pronto a prendere il ruolo che fu di Tapu Lele GX qualche tempo fa; Segnale Luminoso permette infatti di prendere dal mazzo una carta Aiuto, ogni qual volta che Lumineon-V viene messo in panchina.

Non mancano di certo le possibilità per i giocatori competitivi grazie a questa espansione, ma non solo. I collezionisti saranno felici di godere di tantissime nuove carte dal design mozzafiato; su tutte svettano la versione full art di Lumineon-V e Charizard-V, da lasciare a bocca aperta per la bellezza.