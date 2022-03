Panini: le uscite Planet Manga del 31 Marzo 2022

Tra le uscite Planet Manga del 31 Marzo 2022 troviamo l’esordio di Shangri-La Frontier, anche in edizione Expansion Pass, e le conclusioni di The Wolf Won’t Sleep e Wotakoi – Love is Hard for Otaku.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 30 Marzo 2022. Vi ricordiamo che potete leggere qui tutte le uscite di Aprile e di Maggio.

Panini: le uscite Planet Manga del 30 Marzo 2022

Shangri-La Frontier 1

Manga Top 168

5,20 €

Autori: Katarina, Ryosuke Fuji

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 216

Formato: 13X18

Contiene: Shangri-La Frontier 1

Rilegatura: Brossurato

PER RAKURO NESSUN VIDEOGAME È TROPPO BRUTTO PER ESSERE GIOCATO…

…Anzi, lui adora scovare proprio i titoli che nessuno al mondo vorrebbe completare. Adesso però vuole mettersi alla prova con il gioco del momento: Shangri-La Frontier. Sarà all’altezza della sfida o dovrà rinunciare come il più scarso dei niubbi?

Shangri-La Frontier 1

Variant Cover Floccata

Manga Top 168

9,90 €

Autori: Katarina, Ryosuke Fuji

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 216

Formato: 13X18

Contiene: Shangri-La Frontier 1

Rilegatura: Brossurato

Bundle Shangri-La Frontier 1 Expansion Pass

Manga Top 168

8,20 €

Autori: Katarina, Ryosuke Fuji

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Shangri-La Frontier 1 Expansion Pass

Rilegatura: Brossurato

L’edizione Expansion Pass vi aspetta in fumetteria con una cover variant e un booklet di racconti inediti per scoprire tutti i retroscena del mondo di Shangri-La Frontier. ATTENZIONE: variant e booklet possono essere acquistati solo in bundle.

Noragami 24

Manga Choice 24

5,20 €

Autori: Adachitoka

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Noragami 24

Rilegatura: Brossurato

Non appena il sole sorgerà sul Giappone, Amaterasu ordinerà agli dei di cominciare la grande purificazione. Quest’anno, però, il bersaglio non saranno gli ayakashi, ma… l’Artefice! Yato sparirà assieme a suo padre? L’attesissimo nuovo numero di questo shonen a dir poco “divino”!

Seraph of the End – Guren Ichinose: Catastrophe at Sixteen 11

Arashi 42

5,20 €

Autori: You Asami, Takaya Kagami

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Owari no Seraph – Ichinose Guren, 16-sai no Catastrophe 11

Rilegatura: Brossurato

La catastrofe di Natale è ormai imminente e la guerra totale tra Mahiru e gli Hiiragi è cominciata. Guren e i suoi amici sono pronti a combattere per salvare il mondo, costi quel che costi. Ma il destino non si è messo in moto solo per il futuro tenente colonnello e compagni…

Star Wars: Rebels 2

Akuma 38

4,90 €

Autori: Akira Aoki

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 176

Formato: 13X18

Contiene: Star Wars: Rebels 2

ADATTAMENTO MANGA PER LA PRIMA STAGIONE DELLA PLURIPREMIATA SERIE ANIMATA STAR WARS: REBELS

Ezra del pianeta Lothal parte con l’equipaggio della nave stellare Spettro per unirsi alla lotta contro l’Impero. Il Jedi Kanan decide di fare di lui il suo padawan e di insegnargli a usare la Forza…

IL MANGA TRATTO DALLA SERIE TV ANIMATA SU DISNEY+

Ken il Guerriero – Le Origini del Mito: Regenesis 4

7,50 €

Autori: Tetsuo Hara, Buronson, Hiroyuki Yatsu, Hideki Tsuji

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 13X18

Contiene: Soten no Ken – Regenesis 4

Rilegatura: Brossurato + sovracover

LA NUOVA SERIE DEL 62° SUCCESSORE DELLA DIVINA SCUOLA DI HOKUTO

La conclusione dello scontro tra Kenshiro e i due guardiani giganti è solo una delle numerose battaglie che vi attendono in questo quarto appuntamento. Preparatevi anche a incontrare nuovi e inquietanti personaggi!

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation 8

7,50 €

Autori: Yuka Fujikawa, Rifujin Na Magonote, Shirotaka

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 168

Formato: 13X18

Contiene: Mushoku Tensei Isekai Ittara Honki Dasu 8

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Black Butler 31

4,90 €

Autori: Yana Toboso

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 176

Formato: 13X18

Contiene: Black Butler 31

Rilegatura: Brossurato

Dopo aver alzato il velo sui crimini consumati nella villa del Barone Heathfield, per Ciel Phantomhive e i suoi servitori è tempo di rivolgere lo sguardo su un altro sanguinoso mistero. Stavolta, l’enigma ha sede in un sanatorio per veterani, dove opera una creatura dagli straordinari poteri…

Spice and Wolf Double Edition 8

12,90 €

Autori: Keito Koume, Isuna Hasekura

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 392

Formato: 13X18

Contiene: Ookami to Koushinryou 15/16

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Ultimo appuntamento con le avventure di Lawrence, mercante itinerante, e di Holo, il saggio lupo di Yoitsu! Mentre il secondo sta correndo verso la città di Kisshen, dove dovrà recuperare il libro proibito, il primo e la compagnia Myuri continuano la loro fuga da Lesco verso nord. Il pericolo che corrono è grande, ma la posta in palio è alta e non possono fallire!

Ragna Crimson 9

7,50 €

Autori: Daiki Kobayashi

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 232

Formato: 13X18

Contiene: Ragna Crimson 9

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Per vendicare i compagni caduti, Ragna è ormai deciso a tornare nella capitale: solo uccidendo Altemacia potrà distruggere una volta per tutte i dragoni della Stirpe degli Alati. Peccato che per riuscirci dovrà vedersela con l’invincibile Voltekamuy!

Konosuba! This Wonderful World 7

Capolavori Manga 149

5,20 €

Autori: Masahito Watari, Natsume Akatsuki, Kurone Mishima

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 168

Formato: 13X18

Contiene: Kono Subarashii sekai ni shukufuku o! 7

Rilegatura: Brossurato

Tenken – Reincarnato in una Spada 4

6,50 €

Autori: Llo, Tomowo Maruyama, Yuu Tanaka

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 13X18

Contiene: Tensei shitara ken deshita 4

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Fran, come sempre aiutata dal suo magico spadone senziente, è riuscita a sconfiggere addirittura un Greater Demon! Klimt, impressionato dall’impresa, affida alla giovane avventuriera un’altra missione: debellare i pericoli nascosti nel labirintico Nido del Ragno!

City Hunter XYZ 9

15,00 €

Autori: Tsukasa Hojo

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 592

Formato: 13X18

Contiene: City Hunter XYZ 9

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Un maxi volume pieno di cambi d’abito per Ryo Saeba e Kaori, tra una tenuta scaccia-fantasmi, camici da ospedale e vestiti all’ultima moda, i casi da risolvere (e le gag) non mancano di certo. Ma basterà cambiare il proprio look in una notte da fiaba per far avvicinare due cuori orgogliosi?

The Wolf Won’t Sleep 3

7,00 €

Autori: Shien Bis, Gonbe Shinkawa, Kiichi Taga, Asahiro Kakashi

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 232

Formato: 13X18

Contiene: Ookami wa nemuranai 3

Rilegatura: Brossurato

MAGIE SPAVENTOSE, SFIDE SPETTACOLARI, MOSTRI FURIOSI ED EROI AUDACI PER LA FINE DI QUESTA APPASSIONANTE MINISERIE

Rifornita la scorta di medicamenti, Lecan intende mettersi nuovamente alla prova. Sarà ancora in grado di superare indenne le insidie che lo attendono negli oscuri dedali di un labirinto?

Undead Unluck 3

Planet Action 69

4,90 €

Autori: Yoshifumi Tozuka

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 200

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Undead Unluck 3

Rilegatura: Brossurato

LA PRIMA MISSIONE

Andy e Fuko, diventati finalmente membri della Union, sono stati inviati sul campo. La quest si rivela più complicata del previsto e Shen decide di estrarre la carta dalla fronte di Undead. Una soluzione che rischia di essere più devastante della minaccia che dovrebbe debellare…

Blue Lock 8

7,00 €

Autori: Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Blue Lock 8

Rilegatura: Brossurato + sovracover

LA REAZIONE CHIMICA VINCENTE

L’imprevedibile logica del Blue Lock ha condotto a uno scontro tra vecchi compagni: Isagi, Nagi e Baro affrontano Kunigami, Chigiri e Reo. Le due squadre si equivalgono, ma a dominare il campo sarà un solo team…

Wotakoi – Love is Hard for Otaku 11

8,90 €

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 152

Formato: 14.5X21

Contiene: Wotaku ni koi wa muzukashii 11

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Giungono al termine le vicende degli otaku più amati dei manga! Hirotaka e Narumi, Kabakura e Koyanagi, Naoya e Ko: la passione per manga, anime e videogame ha fatto avvicinare i loro cuori, dimostrando che realtà e fantasia non sono per forza mondi contrapposti. Qualunque sia la passione di uno spirito nerd, l’amore non perde mai la sua essenza.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU AMAZON PRIME VIDEO

Wotakoi – Love is Hard for Otaku Variant Esclusiva sito Panini 11

8,90 €

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 152

Formato: 14.5X21

Contiene: Wotaku ni koi wa muzukashii 11

Rilegatura: Brossurato

EDIZIONE VARIANT ESCLUSIVA PER IL SITO PANINI!

Berserk Collection Serie Nera – Cofanetto NN. 11/15

27,50 €

Autori: Kentaro Miura

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 0X0

Contiene: Berserk Collection Serie Nera 11/15

Rilegatura: Brossurato + sovracover

LA CRONACA DELL’ECLISSI CHE HA CAMBIATO IL DESTINO DEL GUERRIERO NERO NEL TERZO COFANETTO DI BERSERK

Dopo aver salvato Grifis dalla prigionia, Gatsu e gli altri membri della Squadra dei Falchi devono affrontare i Cani Neri guidati da Wiald, il più feroce generale delle Midlands. È solo il primo degli orrori che troveranno sulla loro strada.

Berserk Collection Serie Nera – Cofanetto NN. 11/15 Vuoto

Cofanetto Vuoto

5,50 €

Data di uscita: 31 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 0X0