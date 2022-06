Judgment Day: tre speciali AXE puntano i riflettori su tre protagonisti

L’evento AXE: JUDGMENT DAY esordirà il mese prossimo con la miniserie di Kieron Gillen e Valerio Schiti, ma tra il penultimo e l’ultimo numero usciranno tre speciali che punteranno i riflettori su alcuni protagonisti della vicenda, uno per “fazione”: Tony Stark, Jean Grey e Ajak.

Basandosi sui recenti eventi di AVENGERS, X-MEN ed ETERNALS, questo ultimo evento crossover Marvel Comics inizia quando gli Eterni prendono di mira i mutanti e gli Avengers si trovano a lottare per prevenire una guerra apocalittica tra due delle fazioni più forti del pianeta. AXE: JUDGMENT DAY sarà un’epopea in sei numeri che si collegherà a varie serie in corso e lancerà nuove serie limitate e one-shot, tra cui tre scritti dallo stesso Gillen che colmeranno il divario tra il penultimo e l’ultimo numero.

In collaborazione con un trio di artisti superstar, Federico Vicentini, Francesco Mobili e Pasqual Ferry, Gillen si concentrerà su un personaggio chiave di ciascuna delle tre fazioni coinvolte in AXE: AVENGERS, AXE: X-MEN e AXE: ETERNALS. Questi speciali essenziali metteranno in luce Iron Man, Jean Grey e Ajak mentre si imbarcano in una missione vitale e complessa per penetrare nel Celestiale Progenitore e spegnerlo, affrontando il loro giudizio finale in ogni fase del percorso.

AXE: AVENGERS #1 priverà Iron Man della sua armatura come mai prima d’ora. Ha passato la sua vita a costruire armature per proteggersi, ma ora Tony Stark deve indossare un’armatura che potrebbe ucciderci tutti. Può sopravvivere? Qualcuno può?

AXE: X-MEN #1 esaminerà l’intricata relazione di Jean Grey con la Phoenix Force, bruciando il mistero dietro la loro connessione una volta per tutte. Non era lei. Non era lei. Non era lei. Non era lei. Non era lei. Eppure: “Io sono fuoco e vita incarnata! Ora e per sempre!” Quale parte di “Ora e per sempre” vi confonde? Mentre un mondo brucia, Jean Grey può giustificare la sua esistenza dopo averne bruciato un altro?

AXE: ETERNALS #1 affronterà le decisioni passate di Ajak riguardo ai Celestiali e come intende guidare gli Eterni attraverso questa ultima sfida. Ajak ha fatto molta strada. Ha incontrato il suo creatore. Diavolo, lei ha fatto il suo creatore. Ora lei – o chiunque altro – può sopravvivere al suo creatore?

“Volevo che JUDGMENT DAY fosse una serie evento su vasta scala, ma che riguardasse anche le persone che ci sono dentro: per me è questo che sono i fumetti Marvel”, ha detto Gillen. “Quando diciamo ‘superumano’, intendiamo sia ‘super’ che ‘ umano.’ Questi speciali approfondiscono davvero questo aspetto, offrendo un profondo spettacolo horror personale per le tre fazioni del crossover, incentrato su uno dei loro attori principali: Tony Stark, Jean Grey e Ajak. Con la loro storia, possono davvero giustificarsi? scoprilo, in questo viaggio infernale all’interno di segrete profonde paragonabile alla psicogeografia. Inoltre, tutti e tre hanno dei disegni straordinari”.