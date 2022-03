È morto William Hurt, l’interprete di Thunderbolt Ross nel MCU

Come riportato da Variety, William Hurt è morto all’età di 71 anni il 13 marzo per cause naturali, confermate dal suo amico, Gerry Byrne. Meglio conosciuto per la sua interpretazione del 1985 nel Il Bacio della Donna Ragno che gli è valso la vittoria dell’Oscar, e per le esibizioni in Dentro la Notizia, A History of Violence e Figli di un Dio Minore di David Cronenberg. Le ultime due esibizioni gli sono valse anche due nomination all’Oscar come miglior attore, e nel caso di A History of Violence si è trattato del primo attore nominato agli Oscar per l’adattamento di un fumetto.

Hurt era anche conosciuto come il generale Thaddeus E. “Thunderbolt” Ross nel Marvel Cinematic Universe. È apparso per la prima volta come personaggio in The Incredible Hulk del 2008 insieme a Ed Norton e Liv Tyler e ha poi ripreso il ruolo nel 2016 per Captain America: Civil War. Sarebbe poi apparso in altri tre film dei Marvel Studios, ovvero Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e Black Widow.

Nato il 20 marzo 1950 a Washington DC, Hurt ha iniziato la sua carriera nello spettacolo come attore teatrale dopo aver frequentato la Julliard School per studiare recitazione insieme ad altri attori Christopher Reeve e Robin Williams. La sua carriera di attore è iniziata con il teatro, dove ha recitato in produzioni off-Broadway come Enrico V, Fifth of July, Riccardo II e Sogno di una Notte di Mezza Estate.

La sua prima nomination al Tony Award è arrivata dal suo ruolo nella produzione di Broadway del 1985 di Bugie, Baci, Bambole & Bastardi. Il primo ruolo importante in un film di Hurt è stato in Stati di Allucinazione di Ken Russell nel 1980, per il quale ha ricevuto una nomination ai Golden Globe. Sarebbe apparso in film come Brivido Caldo, Gorky Park e Il Grande Freddo. Negli ultimi anni, Hurt ha assunto ruoli di successo in produzioni come A.I. Intelligenza Artificiale nel 2001, The Village (2004), Into the Wild (2007) e Robin Hood (2010), tra gli altri.

William Hurt è morto lasciando quattro figli, Alex Hurt (1983) avuto con Sandra Jennings, Samuel Hurt (1989) e William Hurt Jr. (1991) avuti con l’ex-moglie Heidi Henderson, and Jeanne Bonnaire-Hurt (1994) avuta con Sandrine Bonnaire.