Il futuro di Capitan America dopo Cold War

Attualmente negli Stati Uniti si sta svolgendo il crossover Cold War che coinvolge le serie dedicate ai due Capitan America, ovvero Captain America: Sentinel of Liberty, con protagonista Steve Rogers, e Captain America: Symbol of Truth, che racconta le avventure di Sam Wilson.

Culmine delle trame portate avanti dai rispettivi team creativi fin dallo speciale Captain America #0 che aveva lanciato entrambe le serie nella scorsa estate, la storia è ufficialmente iniziata, dopo un prologo in Captain America: Sentinel of Liberty #11, nello speciale Captain America: Cold War Alpha, per poi continuare sulle pagine di Captain America: Sentinel of Liberty #12-13 e Captain America: Symbol of Truth #12-13 e quindi poi concludersi con Captain America: Cold War Omega di giugno. Nello stesso mese uscirà poi l’epilogo della saga sulle pagine di Captain America: Symbol of Truth #14.

The fallout from ‘Captain America: Cold War Alpha’ is revealed in the giant-size, star-spangled ‘Captain America’ #750! Learn more: https://t.co/ipG5rMk71B pic.twitter.com/9iPWpwTlgn — Captain America (@CaptainAmerica) April 18, 2023

Il mese successivo poi, in concomitanza con la festa nazionale americana del 4 luglio, uscirà lo speciale numero d’anniversario Captain America #750: le due serie confluiranno infatti in questo numero oversize che conterrà storie dei due team creativo regolari (Collin Kelly e Jackson Lanzing ai testi e Carmen Carnero ai disegni per Sentinel of Liberty, Tochi Onyebuchi e R.B. Silva per Symbol of Truth) ma anche contributi di vari altri autori come Gail Simone, Stephanie Williams, Cody Ziglar, Rachel Stott, Marcus Williams e Sara Pichelli, oltre che al ritorno di nomi che già in passato hanno firmato storie di Cap come Daniel Acuna, Dan Jurgens e J.M. DeMatteis.

Il futuro di Capitan America all’indomani di Cold War però non è chiarissimo: per agosto è stato infatti annunciato lo speciale Captain America: Finale, che segnerà la fine della gestione di Kelly & Lanzing e di Carmen Carnero su Steve Rogers.

Steve Rogers sets out to flip the table and end the Century Game once and for all in ‘Captain America Finale’ #1. Find out more about this one-shot coming out in August now: https://t.co/axBsC6DMn5 pic.twitter.com/JXuwOp4Ati — Captain America (@CaptainAmerica) May 10, 2023

Questo speciale extra-size presenterà la battaglia definitiva di Steve Rogers contro il Circolo Esterno, il nuovo gruppo di cattivi che ora conta Bucky Barnes come membro.

Ma gli autori promettono che Il viaggio di Bucky nel ruolo di Rivoluzione, l’evoluzione di Sharon Carter come nuovo Distruttore, la nuova missione della Vedova Nera e molto altro ancora continueranno nel corso dell’anno.

“Anche se è dolceamaro portare a termine ‘The Century Game’, state certi che non abbiamo finito con questi personaggi o con gli archi che hanno iniziato qui”.

Questo fa temere per il futuro di Steve Rogers come Capitan America, dato che fondamentalmente la sua serie regolare chiude con la fine di Cold War mentre le trame riguardanti i comprimari della serie continueranno in altra sede. Dobbiamo forse aspettarci il peggio (ancora una volta) riguardo il primo Capitan America?

Ancora nessuna notizia invece per quanto riguarda Sam Wilson: Symbol of Truth dovrebbe tornare alle pubblicazioni regolari in agosto, anche se non è ancora stato annunciato il nuovo numero.