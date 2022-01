Due scudi, due Captain America, due serie regolari

Annunciato oggi in un’intervista esclusiva con Entertainment Weekly, il 2022 segnerà una nuova era di Captain America, quella che vedrà due diverse serie regolari per due differenti Captain America. Gli sceneggiatori Jackson Lanzing e Collin Kelly e la disegnatrice Marvel Stormbreaker Carmen Carnero racconteranno le avventure di Steve Rogers in CAPTAIN AMERICA: SENTINEL OF LIBERTY mentre lo scrittore Tochi Onyebuchi e l’artista Marvel Stormbreaker RB Silva vedranno Sam Wilson volare ancora una volta nei panni di Capitan America in CAPTAIN AMERICA: SYMBOL OF TRUTH.

Il viaggio di entrambi i capitani scudati inizieranno in CAPTAIN AMERICA #0 in uscita ad aprile, dove i due uniranno le forze dopo un attacco esplosivo di Arnim Zola. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer celebrativo, con artwork inediti.

Le copertine delle due nuove serie di Captain America

Ecco la copertina doppia di CAPTAIN AMERICA #0 di Mark Brooks e le copertine dei numeri di debutto di CAPTAIN AMERICA: SYMBOL OF TRUTH e CAPTAIN AMERICA: SENTINEL OF LIBERTY.

Dopo la conclusione della serie regolare scritta da Ta-Nehisi Coates il personaggio di Capitan America era entrato in una sorta di hiatus editoriale. Alla chiusura della serie regolare era seguita solo la pubblicazione della miniserie UNITED STATES OF CAPTAIN AMERICA scritta da Christopher Cantwell in cui Steve Rogers si univa a tutti gli altri personaggi che hanno brandito lo scudo in tempi moderni, ovvero Sam Wilson, Bucky Barnes e John Walker, in un viaggio attraverso gli States alla ricerca del suo scudo rubato. Nel corso della serie sono stati introdotti vari eroi “locali” ispirati da Cap, facenti parte del Captain America Network.

Alla conclusione della miniserie di Cantwell non è arrivata una nuova serie regolare di Cap, ma un’ulteriore miniserie, questa volta in team-up con un collega Avengers, ovvero CAPTAIN AMERICA/IRON MAN, di Derek Landy e Angel Unzueta. L’attesa dei fan del Capitano è stata infine premiata dall’annuncio di non una, bensì due serie regolari dedicate ai due Capitani.