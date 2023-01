Captain America: Cold War metterà di fronte Steve Rogers e Sam Wilson

Cold War, il crossover tra le due serie Captain America: Sentinel of Liberty e Captain America: Symbol of Truth, dedicate rispettivamente a Steve Rogers e a Sam Wilson, è in dirittura d’arrivo il prossimo aprile negli Stati Uniti. Anticipato già alla New York Comic-Con, questa saga è uno di quegli appuntamenti fondamentali per il Marvel Universe che costelleranno il 2023.

La vicenda in realtà sarà l’apice di una serie di trame che fin dai primi numeri delle due serie si stanno dipanando e che sono destinate a confluire in maniera esplosiva, tra le azioni del misterioso Circolo Esterno e il ruolo di Bucky nella loro cospirazione, e il ritorno di Ian Rogers, che ha affiancato Sam Wilson nella sua lotta contro Lupo Bianco, il fratello di Pantera Nera.

Tensions erupt between Steve Rogers and Sam Wilson when ‘Captain America: Cold War’ begins this April! ⭐ Find out more about what to expect in the upcoming crossover between ‘Captain America: Sentinel of Liberty’ and ‘Captain America: Symbol of Truth’: https://t.co/CHh07mkCde pic.twitter.com/wzmxTiudfo — Captain America (@CaptainAmerica) January 11, 2023

CAPTAIN AMERICA: SENTINEL OF LIBERTY #11, scritto da Colin Kelly e Jackson Lanzing e disegnato da Carmen Carnero, sarà un emozionante numero preludio di COLD WAR! Capitan America e i nuovi Invasori possono essere liberi dal controllo mentale del M.O.D.O.C., ma non hanno ancora la garanzia di vivere. Con la battaglia quasi vinta, il Circolo Esterno è arrivato a ritirare il premio. Spetta a Steve Rogers strappare la vittoria al Potere e porre finalmente fine all’invasione di Manhattan da parte della Cerchia Esterna, ma le scelte fatte in questo momento critico modificheranno per sempre la concezione dell’amicizia di Steve e la posta in gioco della sua lotta contro il Circolo Esterno.

Kelly e Lanzing si uniranno quindi a Tochi Onyebuchi, sceneggiatore dell’altra serie a stelle e a strisce, e all’artista Carlos Magno per dare inizio alla rivoluzione in CAPTAIN AMERICA: COLD WAR ALPHA #1! Bucky Barnes è la Nuova Rivoluzione del Circolo Esterno e ha messo in atto la sua mossa più letale: un’alleanza con la nemesi di Sam Wilson, il Lupo Bianco. Quando il figlio adottivo di Steve Rogers, Ian, alias Nomad, viene rapito da qualcuno che Steve pensava fosse un amico, sospetta che ci sia lo zampino di Bucky e si rivolge alle persone che conoscono meglio Ian – Sam Wilson, Sharon Carter e Misty Knight – perché lo aiutino a venire a capo dell’attacco. Bucky ha finalmente esagerato? Perché Nomad è stato rapito e cosa c’entra un portale per la Dimensione Z che si apre su un campo di battaglia segreto in Alaska?

In CAPTAIN AMERICA: SYMBOL OF TRUTH #12 scritto da Onyebuchi e disegnato da R.B. Silva, seconda parte di COLD WAR, Lupo Bianco ha usato il potere concessogli da Bucky Barnes per prendere il controllo della Dimensione Z e scatenare le sue creature su Capitan America. Sam Wilson e Steve Rogers sono pronti a combattere l’assalto, ma la Cerchia Esterna ha una posta in gioco più alta di quanto i nostri eroi si rendano conto. Riusciranno Sam Wilson e Steve Rogers a trovare un accordo sulle loro priorità prima di soccombere a questa nuova minaccia? E cosa intende fare esattamente Bucky Barnes a Ian Rogers?