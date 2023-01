È morto Jason Pearson, disegnatore e creatore di Body Bags

Nella tarda serata di ieri è emersa sui social la notizia della morte del disegnatore Jason Pearson, e purtroppo nelle prime ore di questa mattina, la famiglia ha confermato la triste notizia.

Il creatore di Body Bags e artista noto per Deadpool, Spider-Man, Batman, Legion of Super-Heroes, Savage Dragon, Tom Strong, Global Frequency e X-Men è morto lo scorso anno, il 19 dicembre, per un attacco di cuore. Attraverso la pagina Facebook dello stesso disegnatore la famiglia ha diffuso questo messaggio:

Jason Pearson negli ultimi anni ha avuto una serie di problemi personali che hanno pregiudicato la sua carriera lavorativa, non riuscendo a rispettare varie scadenze (il suo ultimo lavoro mainstream è stato un ciclo di Astonishing X-Men del 2012 che ha subito vari ritardi ed è stato completato da altri disegnatori). Negli ultimi anni si era reso protagonista di alcuni alterchi via social con suoi colleghi, ma ultimamente aveva intrapreso un percorso di riabilitazione che stava dando i suoi frutti.

Moltissimi colleghi stanno testimoniando il loro lutto sui social, ricordando l’immenso talento di Pearson e la triste parabola discendente dovuta ai suoi problemi degli ultimi anni.

Jason Pearson dying is tragic. Gone too soon.A troubled soul but his work as an artist spoke for itself. Very influential.Dynamic,detailled,action packed,often violent. Much of his career was spent on covers. Legion,Unc X-Men Ann 17,Savage Dragon, Body Bags and Deadpool. RIP pic.twitter.com/06t9E2P9q3

— Billy Hynes (@BillyHynes) January 17, 2023