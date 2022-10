Tutte le novità Marvel dalla NYCC 2022

Nel week-end si è tenuta la NYCC 2022, ovvero la nuova edizione della New York Comic-Convention, e la Marvel ha colto l’occasione per annunciare un grandissimo numero di novità che animeranno il suo parco testate nei primi mesi del 2023.

La timeline degli eventi Marvel rivelata alla NYCC

Sulla falsariga delle ormai celebri timeline del Marvel Cinematic Universe e riprendendo quella diffusa l’anno scorso (la quale però non è stata pienamente rispettata nelle tempistiche, con Moon Girl & Devil Dinosaur che uscirà soltanto il mese prossimo), nel corso del panel Marvel’s Next Big Thing l’editor in chief C.B. Cebulski ha svelato la timeline degli eventi che occuperanno il Marvel Universe tra la fine del 2022 e i primi mesi del 2023.

Si parte con eventi già noti, come Avengers Assemble, ovvero la saga che chiude la gestione di Jason Aaron degli Avengers, Dark Web, il crossover tra Spider-Man, Venom e X-Men che riprende un po’ la vecchia saga Inferno, e Sins of Sinister, la saga degli X-Men che sembra assomigliare molto alla classica Era di Apocalisse ma con il personaggio di Sinistro al centro di tutto. Nel corso di questo evento le serie X-Men: Red, Legion of X e Immortal X-Men saranno sostituite rispettivamente da Storm and the Brotherhood of Mutants, Nightcrawlers e Immoral X-Men.

♦️ Get ready for ‘Sins of Sinister’ with the full event reading checklist: https://t.co/TmH6SmxU4G pic.twitter.com/zjjDwy2kT1 — Marvel Entertainment (@Marvel) October 8, 2022

Si prosegue poi con Captain America: Cold War, di cui si era già accennato in precedenza, per poi proseguire con Summer of Symbiotes, storia che coinvolgerà le serie di Venom, Carnage e la nuovissima Red Goblin (serie che nasce dalle ceneri di Dark Web, insieme alla miniserie Hallow’s Eve), e quindi Fall of X, altra saga estiva che lascia presagiri sconvolgimenti radicali per il mondo degli X-Men.

Madelyne Pryor and Ben Reilly are spinning a ‘Dark Web’ this December! 🕸️ The two spurned clones will team up as Goblin Queen and Chasm in a saga starring the X-Men, Spider-Man, and more. Learn more about all the ‘Dark Web’ news announced at #MarvelNYCC: https://t.co/prVkdUV8JC pic.twitter.com/f08FMCRzgm — Marvel Entertainment (@Marvel) October 10, 2022

La collaborazione con Viz Media per i nuovi manga Marvel

Tra le novità annunciate alla NYCC 2022 c’è stata anche la notizia che Marvel Comics e Viz Media collaboreranno nuovamente, dopo il successo di Deadpool Samurai, con il lancio di tre nuovi titoli nell’estate 2023. Si tratta delle nuove edizioni di Wolverine: Snikt di Tsutomi Nihei (uscita originariamente come comic book nel 2003) e di Spider-Man: Fake Red, manga di Yusuke Osawa serializzato da Kodansha tra il 2019 e il 2020.

Il terzo titolo invece sarà Marvel Comics: A Manga Tribute un’antologia che raccoglierà illustrazioni di vari autori: Akira Himekawa, Chika Ogaki, Gurihiru, Hachi Ishie, Haruhiko Mikimoto, Hiroyuki Imaishi, Kamome Shirahama, Katsuya Terada, Kazuki Takahashi, Ken Niimura, Kia Asamiya, Mizuki Sakakibara, Peach Momoko, Q Hayashida, Sana Takeda, Shigeto Koyama, Shou Tajima, Studio Nadegata Circus, Takashi Okazaki, Yasuhiro Nightow, Yoshitaka Amano, Yūsuke Kozaki, Yusuke Murata.

Tutte le novità Marvel Comics annunciate alla NYCC 2022

Ecco di seguito tutte le novità che sono state annunciate nei vari panel Marvel Comics tenutisi durante i quattro giorni di NYCC. Alcuni di questi annunci meritano un prossimo approfondimento, ma eccoli qui riuniti:

Bloodline: Daughter of Blade – In questa miniserie in uscite a febbraio, Brielle Brooks, già comparsa in Free Comic Book Day: Judgment Day, ritorna e scopre di essere la figlia del cacciatore di vampiri Blade, e tutto ciò che questo comporta.

JUST ANNOUNCED AT #MARVELNYCC: Brielle Brooks’ got a wild ride ahead of her — she’s about to discover she’s the daughter of the infamous vampire hunter and Daywalker known as Blade! Learn more about ‘Bloodline: Daughter of Blade’ now: https://t.co/FNnjpbT9kQ pic.twitter.com/p2FbV1sGkH — Marvel Entertainment (@Marvel) October 8, 2022

Marvel’s Voices: Wakanda Forever – A febbraio debutterà anche Marvel’s Voices, giusto in tempo per il Black History Month. Questo one-shot avrà come protagonisti Pantera Nera, Shuri, Okoye e altri ancora.

JUST ANNOUNCED AT #MARVELNYCC: The Marvel’s Voices anthology series returns in February 2023 with ‘Marvel’s Voices: Wakanda Forever’! Learn more: https://t.co/YrQdsgLiRI pic.twitter.com/VViw3hRiS4 — Marvel Entertainment (@Marvel) October 8, 2022

Silver Surfer: Ghost Light – Descritto come un nuovo eroe Marvel in lavorazione da 54 anni, Ghost Light è il coprotagonista di questa miniserie in cinque numeri, Silver Surfer: Ghost Light, che debutta anch’essa a febbraio

JUST ANNOUNCED AT #MARVELNYCC: What mystery did Toni Brooks and her family unravel that would call upon the Sentinel of the Spaceways — the Silver Surfer?! And just who or what is Ghost Light? Learn more about ’Silver Surfer: Ghost Light’ now: https://t.co/tpfbTt2qOs pic.twitter.com/MEXrrFyrhm — Marvel Entertainment (@Marvel) October 8, 2022

Bishop: War College – Sempre a febbraio arriva Bishop: War College, dove Lucas Bishop insegnerà a una nuova classe di mutanti come difendere Krakoa.

La nuova serie a fumetti dei Guardiani della Galassia – Nella primavera del 2023, una nuova serie dei Guardiani della Galassia porrà la questione di come ricostruire una famiglia.

Across the stars…the Guardians of the Galaxy set out to rebuild their family. #MarvelNYCC 🛡️: https://t.co/yWNYPGOQMk pic.twitter.com/y06Cbwrxaz — Guardians of the Galaxy (@Guardians) October 8, 2022

Betsy Braddock: Captain Britain – Betsy Braddock: Captain Britain è una miniserie nuova di zecca che proseguirà le vicende di Excalibur e Knights of X e sarà disponibile da febbraio 2023.

Women of Marvel – L’ormai abituale one-shot antologico Women of Marvel tornerà a marzo.

Rogue & Gambit – Anche questa serie limitata con il duo degli X-Men è prevista per marzo 2023.

🃏 ‘Rogue & Gambit’ #1, a limited series written by @Steph_Smash, art by @nemafronspain, on sale March 2023. pic.twitter.com/mxyO9dHOYr — Marvel Entertainment (@Marvel) October 9, 2022

X-23: Deadly Regenesis – Laura Kinney smette i panni di Wolverine e torna a quelli di X-23 in questa serie limitata di 5 numeri, anch’essa prevista per il marzo 2021

Le novità del Marvel Cinematic Universe annunciate alla NYCC 2022

A differenza di San Diego, non ci sono stati grandi annunci riguardanti i Marvel Studios. La notizia più succosa è arrivata direttamente da Oscar Isaac, che ha confermato che in futuro rivedremo sicuramente il Moon Knight da lui interpretato, anche se non ha specificato dove. In un altro panel, Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, ha confermato che è il regista prescelto per dirigere Avengers: The Kang Dynasty.