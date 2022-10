Black Panther: Wakanda Forever – Il nuovo trailer

A poco più di un mese dall’uscita nelle sale cinematografiche, è stato rilasciato il nuovo trailer di Black Panther: Wakanda Forever, l’attesissimo nuovo film dei Marvel Studios, dopo il primo teaser rilasciato quest’estate .

In questo nuovo trailer grande spazio viene dato al personaggio di Namor (Tenoch Huerta), che viene introdotto come antagonista proprio in Black Panther: Wakanda Forever, ma anche alla figura della regina madre Ramonda (Angela Bassett).

Vediamo inoltre per la prima volta in azione Riri Williams (Dominique Thorne) con l’armatura di Ironheart, in una brevissima sequenza che sembra omaggiare direttamente il primo volo di Tony Stark in Iron Man.

Oltre a varie altre figure vecchie e nuove, tra M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e Aneka (Micaela Coen), vediamo infine entrare in scena la nuova Black Panther, una figura femminile che succede a T’Challa nel ruolo di protettore del Wakanda.

La prematura scomparsa di Chadwick Boseman ha costretto i Marvel Studios a realizzare questo film senza il protagonista della prima pellicola, ma piuttosto che scritturare un altro attore per la parte il regista Ryan Coogler ha preferito espandere il mondo del Wakanda presentato nel primo film e scegliere un successore all’interno del grande cast di comprimari.

Nei fumetti in una situazione simile è stata la sorella di T’Challa, Shuri (interpretata da Letitia Wright) a indossare il manto di Black Panther, ma c’è un altro personaggio presente nel trailer di Wakanda Forever fortemente indiziata: Nakia, interpretata da Lupita Nyong’o. Attualmente nei fumetti Nakia non ha nessun ruolo particolare, a differenza di Shuri che ha aquisito dei superpoteri e il ruolo di Aja-Adanna, una sorta di tramite con la memoria collettiva wakandiana.

Senza considerare che anche Okoye è una valida candidata ad assumere un ruolo più prominente nella difesa del Wakanda, in particolare se l’introduzione del personaggio di Aneka comporterà dei cambiamenti nella gerarchia delle Dora Milaje: nei fumetti Aneka è l’amante di Ayo, interpretata da Florence Kasumba, e le due capeggiano una loro fazione indipendente di Dora Milaje, le Midnight Angels.