Black Panther: Wakanda Forever – I segreti del teaser trailer

Nel corso del San Diego Comic-Con i Marvel Studios, tra la grande quantità di annunci per il futuro, hanno rilasciato il primo teaser trailer di Black Panther: Wakanda Forever, il film in uscita a novembre che narrerà lo scontro tra il Wakanda orfano di T’Challa e gli atlantidei agli ordini di Namor, il Sub-Mariner.

Questo primo teaser trailer di Wakanda Forever è carico di emozioni, vista la prematura scomparsa di Chadwick Boseman, l’interprete di Black Panther nei precedenti film del Marvel Cinematic Universe.

Il trailer si apre con una versione acustica di No Woman No Cry di Bob Marley, eseguita dalla cantante nigeriana Tems, mentre scorrono immagini di quello che dovrebbe essere il funerale di T’Challa e del lutto vissuto dalle varie donne che lo circondavano anche nel primo film: la fidanzata Nakia (Lupita Nyong’o), la regina madre Ramonda (Angela Bassett), la sorella Shuri (Letitia Wright) e le soldatesse scelte delle Dora Milaje, comandate dal generale Okoye (Danai Gurira).

Assistiamo poi al travaglio, sott’acqua, di una donna dai vestiti in stile meso-americano (un teocalli, le classiche piramidi a gradoni maya-azteche, compare anche nella prima inquadratura di Nakia), che da alla luce un bambino dotato di piccole ali ai piedi. Si tratta di Namor, il primo eroe Marvel creato nel 1939 da Bill Everett, e anche (retroattivamente) primo mutante della Marvel.

Lo rivediamo cresciuto (interpretato da Tenoch Huerta), con paramenti regali, mentre la sua gente (atlantidei? Probabilmente non si chiameranno così per evitare sovrapposizioni con l’Aquaman della DC-Warner), attraversano i mari sfruttando le balenottere.

In seguito, mentre la musica sfuma in Alright di Kendrick Lamar, vediamo una piattaforma marina il cui equipaggio (che sembrerebbe wakandiano) viene attaccato da dei soldati (che non sembrano il popolo sottomarino, ma soldati regolari). Vediamo la sala del trono del Wakanda allagata e in preda alle fiamme, mentre Shuri incontra un altro personaggio che avrà una certa importanza nel futuro del MCU, Riri Williams (Dominique Thorne).

L’attenzione si sposta quindi sulla regina Ramonda, che parla di come tutta la sua famiglia sia morta (brutti presagi per Shuri, quindi) e compare un murales dedicato a T’Challa (raffigurante il compianto Chadwick Boseman), il cui testo tradotto recita “Il Re Pantera vivrà per sempre”.

Vediamo come il popolo sottomarino sia sul piede di guerra, guidato da Namor che si scontra direttamente con M’Baku (Winston Duke), il campione della tribù wakandiana dei Jabari. Compare brevemente l’agente americano Everett Ross (Martin Freeman), alleato del Wakanda nel film precedente, mentre vediamo Riri Williams al lavoro per creare la sua armatura di Ironheart in una scena che riprende direttamente il Tony Stark visto nel primo Iron Man. Tra le scene di lotta, vediamo una Dora Milaje con un costume blu: si tratta di Aneka (Michaela Coen), che insieme alla sua amante Ayo (Florence Kasumba) nei fumetti ha formato il gruppo staccato delle Midnight Angels (che si vocifera potrà essere al centro di una serie Disney+ in futuro).

Più la musica incalza più le scene di lotta si susseguono a ritmo sostenuto, fino all’ultima immagine in cui vediamo qualcuno accovacciato di spalle, in costume da Black Panther, sfoderare gli artigli. Ci sarà quindi un successore di T’Challa? Nel primo capitolo le erbe che garantivano i poteri di Black Panther erano state completamente distrutte da Killomonger…

Uno dei trailer più evocativi ed emozionanti del Marvel Cinematic Universe, questo teaser di Black Panther: Wakanda Forever rimanda all’uscita nelle sale del film il prossimo 9 novembre, ma potremmo aspettarci un secondo trailer in prossimità dell’uscita, forse dopo il D23 Expo in programma dal 9 all’11 settembre.