Marvel Cinematic Universe: tutti gli annunci dal San Diego Comic-Con

A sorpresa la Fase 4 si concluderà quest'anno con She-Hulk, What If...? 2 e Black Panther 2.

I Marvel Studios non si sono smentiti e ancora una volta Kevin Feige ha sorpreso tutti con una vagonata di annunci che mettono un po’ ordine nel prosieguo della tanto criticata Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, che a sorpresa si concluderà quest’anno con She-Hulk in arrivo il 17 agosto su Disney Plus e Black Panther 2: Wakanda Forever in uscita al cinema il 9 novembre, senza dimenticare la stagione 2 di What If…? entro fine anno sulla piattaforma.

Marvel Cinematic Universe: la Fase 5 dal San Diego Comic-Con

La Fase 5 del Marvel Cinematic Universe inizierà quindi nel 2023 e avrà i seguenti titoli (con relative date di uscita):

Ant-Man and the Wasp: Quantumania: 17 febbraio 2023

La miniserie su Secret Invasion arriverà su Disney Plus in primavera 2023.

Guardiani della Galassia Vol. 3 8 maggio 2023

In estate 2023 arriveranno su Disney Plus la seconda stagione di Loki e la prima stagione di Echo, lo spin-off di Hawkeye in cui ritroveremo il Daredevil di Charlie Cox e il Kingpin di Vincent D’Onofrio.

L’atteso The Marvels arriverà il 28 luglio 2023 e sarà il sequel non solo di Captain Marvel con Brie Larson ma anche della recente Ms Marvel dove è stato presentato il personaggio di Kamala Khan. Nel cast anche Teyonah Parris nei panni di Monica Rambeau vista in WandaVision.

Blade con Mahershala Ali 3 novembre 2023

Iron Heart autunno 2023

Agatha Coven of Chaos lo spin-off di WandaVision dedicato all’amato personaggio di Agatha Harkness arriverà tra fine 2023 e inizio 2024 su Disney Plus.

Daredevil Born Again miniserie a gennaio 2024 che vedrà ritornare Charlie Cox e Vincent D’Onofrio su Disney Plus

Captain America: New World Order con il nuovo Cap interpretato da Anthony Mackie dopo The Falcon and the Winter Soldier 3 maggio 2024

Thunderbolts chiuderà la Fase 5 il 26 luglio 2024.

Marvel Cinematic Universe: la Fase 6 dal San Diego Comic-Con

I Marvel Studios e Kevin Feige hanno anche fatto i primi annunci sulla Fase 6 del Marvel Cinematic Universe, e che annunci! tre titoli succosissimi anche perché, oltre alla conferma dei Fantastici 4 in arrivo l’8 novembre 2024, nel 2025 avremo ben due film dedicati agli Avengers (che emozione leggere di nuovo quel nome sui cartelloni del San Diego Comic-Con): Avengers: The Kang Dinasty in uscita il 2 maggio 2025 e Avengers: Secret Wars in uscita il 7 novembre 2025.

Per ora niente film su un reboot dei mutanti X-Men ma in questi giorni è stata annunciata X-Men ’97, una serie animata sequel dell’iconica serie anni ’90, in arrivo nel 2023 su Disney Plus e già rinnovata per una seconda stagione.

Inoltre è stato precisato che tutto questo periodo si intitola The Multiverse Saga dopo la Infinity Saga di Thanos.