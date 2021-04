Oggi ha debuttato sulla piattaforma di streaming Disney+ l’ultimo episodio The Falcon and The Winter Soldier, prodotta dai Marvel Studios e incentrato su Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno (Sebastian Stan) che porterà avanti l’eredità di Captain America nel Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

ATTENZIONE! POSSIBILI SPOILER DA THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER!

Come abbiamo potuto vedere nell’ultimo episodio, Sam Wilson è diventato il nuovo Captain America e, dopo aver rifiutato lo scudo inizialmente nel primo episodio dello show, adesso ha accettato le proprie responsabilità con l’obiettivo di essere il “Captain America di tutti” in onore di Isaiah Bradley.

Oltretutto nel finale, il titolo è cambiato e da “The Falcon And The Winter Soldier” è diventato “Captain America and The Winter Soldier“, come un passaggio di consegne al nuovo ruolo di Sam Wilson nel Marvel Cinematic Universe.

Adesso l’autorevole The Hollywood Reporter, afferma che Marvel Studios hanno iniziato a sviluppare attivamente un quarto film di Captain America, che verrà scritto dallo showrunner e creatore di The Falcon and The Winter Soldier, Malcolm Spellman insieme a Dalan Musson (che ha scritto tutto il quinto episodio della Serie TV).

Molto probabilmente il Film come detto dal sito in questione continuerà la storia di Sam Wilson come nuovo Captain America, ma ovviamente per ora non ci sono dettagli in merito. Ancora non è stato scelto un regista, e gli altri attori che vedremo nel cast, non sappiamo neanche se ci sarà un possibile ritorno di Chris Evans nei panni di Steve Rogers.

Ma comunque è una notizia entusiasmante per tutti i fan del personaggio, e neanche una news così inaspettata dopo l’episodio di oggi dello show data l’enorme popolarità acquisita durante la messa in onda su Disney+.

In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier uniscono le forze in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon And The Winter Soldier dei Marvel Studios. La serie è diretta da Kari Skogland; Mentre Malcolm Spellman è lo Showrunner.

The Falcon And The Winter Soldier sarà composta da sei episodi. E nel cast principale troviamo, oltre a Mackie e Stan, anche Emily VanCamp (Sharon Carter / Agente 13), Daniel Bruhl (Barone Zemo), Danny Ramirez, Wyatt Russell (John Walker / U.S. Agent), Erin Kellyman (Karli Morgenthau/Flag Smasher), Georges St. Pierre (Batroc il Saltatore),Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Elijah Richardson,Adepero Oduye, Danny Ramirez, Noah Mills e Carl Lumbly.

