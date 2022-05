Echo: prima foto dal set e annuncio del cast della serie Marvel Studios

La Marvel ha diffuso la prima foto ufficiale di Echo, la serie dei Marvel Studios la cui produzione è ufficialmente in corso, in arrivo su Disney+ nel 2023. Alaqua Cox torna nel ruolo di Maya Lopez, che gli spettatori hanno incontrato per la prima volta nella serie Marvel Studios Hawkeye, dove e la spietato leader sorda della banda dei “mafiosi in tuta” era determinato a fare di Ronin, alias Clint Barton, l’oggetto della sua vendetta. Potete vedere la prima foto di Alaqua Cox nel ruolo di Maya dal set della serie Echo, attualmente in lavorazione.

In streaming esclusivamente su Disney+, la storia delle origini di Echo rivisita Maya Lopez, il cui comportamento spietato a New York la raggiunge nella sua città natale. Deve affrontare il suo passato, riconnettersi con le sue radici di nativa americana e abbracciare il significato di famiglia e comunità se mai spera di andare avanti.

Echo è interpretata anche da Chaske Spencer (Wild Indian, The English), Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon, Stumptown), Devery Jacobs (FX’s Reservation Dogs, American Gods) e Cody Lightning (Hey, Viktor!, Four Sheets to the Wind), con Graham Greene (1883, Goliath) e Zahn McClarnon (Dark Winds, FX’s Reservation Dogs).

Come anticipato in precedenza dalla sceneggiatrice dell’ultima miniserie a fumetti dedicata ad Echo, la componente nativa americana del personaggio di Maya sarà uno degli elementi attorno a cui ruoterà la serie.

In passato sono stati riportati vari rumor che annunciavano anche la presenza di Charlie Cox nel ruolo di Matt Murdock/Daredevil e Vincent D’Onofrio in quelli di Wilson Fisk/Kingpin.

Gli episodi della serie sono diretti da Sydney Freeland (Navajo) e Catriona McKenzie (Gunaikurnai). I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Stephen Broussard, Richie Palmer, Marion Dayre e Jason Gavin (Blackfeet). I co-produttori esecutivi sono Amy Rardin, Sydney Freeland, Christina King (Seminole) e Jennifer Booth.